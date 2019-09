L'educazione finanziaria di Ghisolfi, ponte umanitario fra Granda e Capo Verde

Il lessico della finanza sinonimo sempre più di cooperazione per aiutare quelle comunità internazionali rapportatesi nel tempo con la provincia Granda per effetto della convergenza fra l'impegno infaticabile del Banchiere europeo e scrittore Beppe Ghisolfi e il lavoro all'estero di molti nostri concittadini impegnati in varie parti del mondo.

Con queste premesse si è svolto un importante meeting ricco di auspici e di prospettive fra Padre Ottavio Fasano, Cappuccino originario di Racconigi dove si è svolto l'incontro, e lo stesso Ghisolfi, con il Lessico Finanziario di quest'ultimo trait d'union non soltanto ideale fra la Granda e l'arcipelago di Capo Verde in cui il religioso, coadiuvato dalla collaboratrice Maria Gracia, ha eletto il proprio luogo di vita umana e pastorale. Proprio nel Paese insulare africano Padre Ottavio, fondatore dell'Amses, realtà missionaria, ha dato vita a un progetto enologico molto importante di creazione di una vigna sociale ispirata alle coltivazioni di Langa, iniziativa nella quale lo sviluppo in senso manageriale - dove l'educazione finanziaria diventa una chiave e un passaggio obbligato di apprendimento in tutti i settori - è il tramite per realizzare una efficiente e durevole solidarietà economica e quindi umanitaria responsabilizzante per le Popolazioni che ne beneficiano.