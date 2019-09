Borsa di studio in memoria del prof. Girello, in Banca d'Alba la seconda edizione

Professore e commercialista, membro attivo del Rotary fin dal 1962, Giuseppe Girello è scomparso lo scorso anno, all'età di 82 anni. Per ricordarne l'illustre figura, la famiglia - con la moglie Rosemarie e i figli Cesare, Anna e Giorgio - e gli amici del professore hanno istituito lo scorso anno una borsa di studio per i più meritevoli studenti dell'I.S.S. "Einaudi" di Alba, dove Girello è stato insegnante per oltre quindici anni, a cavallo tra gli Anni '60 e '70.

Quest'anno, a fare da cornice - lo scorso lunedì 23 settembre - alla seconda edizione della consegna della borsa di studio, è stato Palazzo Banca d'Alba: a fare gli onori di casa, insieme al responsabile delle relazioni esterne di Banca d'Alba Paolo Taricco, il direttore generale dell'istituto di Credito Cooperativo albese, Riccardo Corino, che fu allievo di Girello. Nella sala conferenze della banca, gremita di studenti, la dirigente scolastica dell'istituto Valeria Cout e il produttore vinicolo Bruno Ceretto, grande amico del professore.

A ricevere il premio, quest'anno, due ex allievi della V A, ora studenti universitari: accompagnati da Maria Anna Clerico, docente di economia aziendale, i giovani più meritevoli per il 2019 sono stati Letizia Degiacomi e Marco Sottero, che hanno ricevuto un assegno, offerto dalla famiglia Girello, e un pc portatile donato da Banca d'Alba.