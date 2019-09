Corsi di QI GONG Salutistico con ALICe ODV

Da oltre 15 anni l’associazione A.L.I.Ce. Cuneo ODV è, per tutti i cittadini della provincia di Cuneo, un puntuale punto informativo e di orientamento, un luogo di aggregazione, di incontro, di attività, dove si svolgono corsi di psicomotricità, di Qi Gong, di musicoterapia, di corsi di sana e corretta alimentazione, di viaggi e di visite. Come ogni anno l’associazione ha in programma corsi di Qi Gong, la “ginnastica medica” che ripristina l’equilibrio energetico dell’individuo con esercizi di psicomotricità utili sia alle persone ammalate che a quelle sane. Nei prossimi giorni riprenderanno i corsi di Qi Gong salutistico nelle diverse sedi, a Cuneo, Borgo, Dronero, Mondovì. Sono sempre più numerose le persone interessate a questa straordinaria “ginnastica medica", una pratica molto efficace per mantenersi in salute. La sua corretta e costante applicazione permette di ripristinare e sostenere l’equilibrio energetico dell’organismo e, quindi, di recuperare benessere psico-fisico. Praticato con regolarità costituisce, inoltre, un validissimo aiuto per lenire i disturbi e i malesseri molto spesso associati a malattie croniche.

Il Qi Gong si radica nelle antiche conoscenze della Medicina Tradizionale Cinese e, di tutte le sue specialità terapeutiche, ne rappresenta il caposaldo. Non è fisicamente impegnativo, è anzi molto consigliato per contrastare stanchezza e affaticamento. Le sue numerosissime tecniche fanno sì che possa essere praticato a qualsiasi età e in diverse condizioni di salute.

La nuova stagione, oltre ai corsi nelle diverse sedi, vede l’avvio di un’ulteriore serie di lezioni e seminari, fra questi: “Qi Gong per la Terza età”, “Pratiche di Qi Gong volte al contrasto delle malattie oncologiche” (Seminario 1), “Passeggiate di Qi Gong per il trattamento del diabete” (Seminario 2). Si tratta di esercizi molto particolari, elaborati per svariate condizioni di salute, che sottolineano come le numerose tecniche del Qi Gong possano essere praticate da tutti, in modo efficace.

Ecco il programma dettagliato degli incontri:

CUNEO – Corso del mattino

“Qi Gong per La Terza Età” presso Spazio BioDiversity

8+1 incontri di venerdì a partire da venerdì 11 ottobre (lezione aperta a tutti)

Orario: dalle 9,15 alle 10,30 – Costo € 100 (tessera associativa inclusa)