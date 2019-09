Martin Dematteis campione di solidarietà: lunedì si è iscritto al Registro donatori di midollo osseo

Non è solo un campione di corsa in montagna. Martin Dematteis è anche un campione di solidarietà. Lunedì 23 settembre infatti ha deciso di iscriversi all'ADMO e di entrare nel registro dei potenziali donatori di midollo osseo.

Martin ha fatto questa scelta dopo aver conosciuto una corritrice guarita dalla leucemia grazie a un trapianto di Cellule Staminali del Midollo Osseo. Si è fatto tipizzare presso il Servizio Trasfusionale dell'Ospedale di Saluzzo, nel corso della campagna Admo MATCH IT NOW! La tipizzazione è una procedura che consente, attraverso un tampone salivare, di estrarre i dati genetici indispensabili per verificare la compatibilità con i pazienti.

Nato e cresciuto nel cuore della Valle Varaita, Martin Dematteis, ha cominciato a dominare la scena nazionale della corsa sin da giovanissimo.

Proprio in queste settimane ADMO è impegnata nel realizzare, le giornate di informazione e iscrizione del progetto Nazionale MATCH IT NOW!

Nei primi eventi realizzati a Alba, Cuneo e Saluzzo, hanno già aderito 158 nuovi potenziali donatori. Le prossime città coinvolte saranno Mondovì e Savigliano (sabato 28 settembre) e Bra (sabato 5 ottobre).

