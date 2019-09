A Dogliani Concerto di musica antica e passeggiata alla scoperta delle cappelle

Doppio evento organizzato dagli “Amici del Museo Giuseppe Gabetti” di Dogliani.

Venerdì 27 settembre, alle ore 21 presso la Confraternita dei Battuti, in occasione della Festa dell’Addolorata, ci sarà la dodicesima edizione del Concerto di Musica Antica, con gli strumenti musicali di Valerio Gabutti, il celebre liutaio autodidatta Doglianese di 93 anni, che negli ultimi trent’anni ha creato oltre un centinaio di strumenti a corde (ghironde, liuti, violini, viole, violoncelli, mandolini, chitarre…) perfettamente funzionanti e che per l’occasione saranno suonati da “I Balacanta” e da “Eureka Ensamble”.

Sabato 28 settembre, gli “Amici del Museo Giuseppe Gabetti” di Dogliani, organizzano un evento volto a riscoprire le cappelle doglianesi. Dogliani, infatti, ha un patrimonio storico-artistico-architettonico devozionale immenso: due chiese Parrocchiali, due santuari, una Chiesa Confraternita ed una ventina di Cappelle sparse nelle varie frazioni. Ognuna di esse ha una storia secolare e custodisce patrimoni artistici di grande valore. Di qui, l’idea degli “Amici del museo” di farle conoscere e nel contempo di fare piacevoli camminate lungo i vigneti e i sentieri che percorrono le nostre colline, in un momento in cui si vivacizzano con gli splendidi colori autunnali.

Quest’anno il programma prevede:

• h. 7.45 | Ritrovo presso la Cappella di San Carlo in località Piancerretto

• h. 8.00 | Partenza

• h. 9.30 | Visita alla Cappella San Roberto in Viaiano

• h.11.30 | Visita alla Cappella di San Carlo

• h.13.00 | possibilità di pranzare presso l’Agriturismo “La Pieve”



Il percorso è di circa 8 km e si snoderà in parte su strade sterrate e sentieri, per cui si consigliano abbigliamento e calzature adatte.

In caso di impraticabilità del terreno, la passeggiata si svolgerà su un percorso alternativo asfaltato.

Per coloro che non potessero camminare, o in caso di pioggia, il ritrovo è fissato agli orari sopra indicati davanti alle singole cappelle, raggiungibili con mezzi propri.

Per coloro che intendono partecipare al pranzo è obbligatoria la prenotazione entro mercoledì 25 settembre contattando:

Agriturismo “La Pieve” | Via Torino, 353 | tel. 0173 742554

Il costo del pranzo è di 25 euro.