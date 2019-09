Grande festa al Canile Pinco Pallino di Cussanio

Domenica 6 ottobre il canile rifugio Pinco Pallino Club, in frazione Cussanio 33 a Fossano, vi aspetta con una giornata dedicata al benessere degli animali!

Gabbie Stop: inaugurazione delle aree verdi di sgambamento dedicate agli ospiti del canile.

A seguire camminata con i cani, con partenza dal Santuario di Cussanio e arrivo al Pinco Pallino. Possibilità di una prova di dog stretching: sessione di ginnastica con il proprio cane. Sarà premiata la coppia più divertente!

Sarà inoltre presentato il nuovo centro di recupero per animali che non è più possibile inserire nel loro habitat naturale, ubicato in un bosco in Valle Po. Il luogo prende il nome di “Anima L Bosco” e ospiterà diversi eventi a tema animali e natura.

Al rientro al canile ci sarà una deliziosa merenda offerta dai volontari.



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - Laura 338/8463267 - Dany 339/6578463