Il CRAL di Farigliano organizza una visita guidata alla basilica di Superga

Il C.R.A.L. di Farigliano, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Nicola e Beppe Milano” e il Comune di Farigliano, nell’ambito dei “Pomeriggi Insieme dei SempreGiovani”, organizza per domenica 13 ottobre una gita con visita guidata alla basilica, alle tombe e agli appartamenti reali di Superga (Torino).

Si partirà in pullman da Piazza Vittorio Emanuele II a Farigliano alle 13, dal bivio lungo la Fondovalle Tanaro in Frazione Naviante a Farigliano alle 13.05 e da Piazza Mercato del Bestiame a Carrù alle 13.10. Alle 15 si prenderà il trenino a cremagliera da Sassi a Superga. Per informazioni e prenotazioni telefonare alla signora Romana Gaiero al numero 3387288283.

Il Santuario della Madonna delle Grazie di Superga, noto anche come “Real basilica di Superga”, sorge sull’omonimo colle a nord-est di Torino. Fu fatto costruire dal re Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria, dopo aver sconfitto i francesi che assediavano Torino nel 1706. Il progetto è dell’architetto messinese Filippo Juvarra e risale al 1715.

L’edificazione della basilica iniziò il 20 luglio 1717 e si protrasse per quattordici anni. Il ruolo di impresario fu affidato allo stuccatore Pietro Filippo Somazzi che si occupò di alcune opere in muratura e di una parte delle decorazioni in stucco. Il 1° novembre 1731, alla presenza del re Carlo Emanuele III di Savoia, l’edificio fu inaugurato con una cerimonia solenne.

In Superga, per volontà di Vittorio Amedeo III, furono tumulati alcuni membri di Casa Savoia. Le spoglie sono conservate in una cripta sotterranea riccamente decorata. Tra i feretri presenti, quelli di Vittorio Amedeo II e, all’opposto della sala, di Carlo Emanuele III (padre e figlio, sempre in contrasto tra di loro), di Carlo Alberto e di Vittorio Emanuele I.

L’Appartamento Reale faceva parte del progetto originario voluto da Vittorio Amedeo II, che desiderava un vero e proprio luogo in cui ritirarsi negli ultimi anni di vita. Il progetto prevedeva la costruzione di un intero edificio a tre piani, accanto al convento già esistente.

Il sovrano decise di commissionare i lavori a Filippo Juvarra, che però non riuscì a concluderli. Accantonato il progetto di un’altra residenza, alcune stanze del primo piano del Convento furono, quindi, destinate ai Reali come residenza d’appoggio, per ospitarli durante le loro brevi visite a Superga.