Alessandra Rinaudo, fondatrice di Nicole diventa capo direttore creativo del colosso internazionale moda sposa Pronovias

Alessandra Rinaudo, saluzzese, fashion designer di Nicole Fashion group, il gruppo moda di abiti da sposa che ha creato con il marito Carlo Cavallo, ha assunto il ruolo di capo direttore creativo del Gruppo Pronovias, diventando la responsabile dei team creativi dei marchi del colosso spagnolo bridal, di cui nel 2018, è entrato a far parte il marchio cuneese grazie al fondo di investimento Bc Partners.

La notizia del nuovo assetto creativo di Pronovias, mirato alla crescita sui mercati mondiali e già battuta dalle riviste di settore italiane e straniere, arriva con un comunicato ufficiale.

La designer già riconosciuta a livello internazionale per la creatività e la conoscenza nel settore, cresciuta a Saluzzo, nella sartoria della madre e della nonna, tra pizzi e tessuti preziosi è entrata del mondo del bridal fin da bambina.

Dopo essersi presa la scena come fondatrice e stilista di Nicole Fashion Group, la scena internazionale si è innamorata del suo stile italiano e della sua capacità di innovare la tradizione sartoriale con forme e stili contemporanei.

Sempre in famiglia, un ulteriore nomina: quella di Nicole Cavallo, sua figlia e di Carlo Cavallo, ora direttore generale di Pronovias Italia, che assume il ruolo di direttore creativo delle collezioni Nicole.

Laureata in economia alla Bocconi, la giovane bridal influencer è seguitissima su Instagram per i consigli alle spose millennials, alle quali ha dedicato la capsule NicolexNicole. Già ambassador del brand Nicole che porta il suo nome e che ha respirato fin da bambina, lavorerà al futuro del marchio “di casa”.

Nel nuovo assetto creativo Pronovias, con un portafoglio di marchi di lusso, presente in 105 paesi del mondo con 4mila punti vendita, Thomas Vasseur, stilista parigino di Haute Couture di grande talento internazionale, guiderà le collezioni “The Party Edit”, per le occasioni speciali.

Riccardo Serravalle, giovane stilista bridal nato in Germania ma di radici italiane, prende la guida dello stile di St.Patrick in qualità di Senior Designer.

Nel comunicato anche il commento di Amandine Ohayon, CEO del Gruppo Pronovias “Crediamo che questo livello di maestria artistica, artigianale e diversità di team non ha eguali nel mondo della sposa. Questa strategia stabilirà un nuovo standard per il nostro settore e garantirà al Gruppo Pronovias continuità di innovazione per soddisfare al meglio i desideri dei nostri clienti. Inoltre, questa forza creativa ci permetterà di sfruttare al meglio il nostro portafoglio unico di marchi di lusso in tutti i mercati”.