Compleanni d’eccezione per ventuno storiche aziende della Granda: per loro il ringraziamento di Confindustria Cuneo (FOTOGALLERY)

Ventuno aziende tra le migliori e più consolidate realtà dell’imprenditoria di casa nostra. Sono quelle cui questa mattina, mercoledì 25 settembre, Confindustria Cuneo ha voluto tributare uno speciale riconoscimento per la loro anzianità, come ringraziamento per il contributo alla crescita offerto al territorio della Granda lungo decenni di quotidiano impegno in diversi comparti produttivi.

L’occasione è stata la giornata di "Agorà Connext", innovativo appuntamento promosso ad Alba dalla stessa unione provinciale, insieme al suo Comitato Piccola Industria. Un evento promosso per favorire la conoscenza e l’incontro tra aziende provenienti da tutti i diversi territori del Cuneese e operanti nei diversi settori tra quelli rappresentati dall'associazione di categoria: terziario, Ict, meccanica, alimentare, ma anche legno, cartaria-grafica, turismo, edilizia, credito e finanza, energia, chimica, gomma-plastica, vini-liquori-distillerie, vetro, sanità e logistica.



In apertura dei lavori l’applaudita parentesi con la premiazione e la consegna dei diplomi alle aziende che nel corso dell’ultimo biennio hanno raggiunto traguardi compresi tra i 20 e i 140 anni di storia, con un riconoscimento speciale andato all’Azienda Sanitaria Ospedaliera "Santa Croce" di Cuneo, per i ben sette secoli di attività festeggiati quest’anno dallo storico presidio sanitario cuneese.



Lungo l’elenco degli imprenditori o delle famiglie imprenditoriali sfilate tra gli applausi dei presenti per ricevere i diplomi dalle mani del presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola, accompagnato per l’occasione dal vicepresidente PierPaolo Carini e dal direttore dell’associazione provinciale Giuliana Cirio.



In particolare sono stati festeggiati per i primi vent’anni di storia aziendale la Studio Leonardo Srl di Centallo (ingegneria civile e ambientale; presente con Valter Borgogno e Silvia Allocchis), la Boman Srl di Murello (carpenteria metallica; Silvia, Claudia ed Enrico Bonaudi) e Banca d’Alba, che col suo presidente Tino Cornaglia ha ringraziato per il tributo reso all’anniversario festeggiato in realtà lo scorso anno, quando il più grande istituto bancario cooperativo d’Italia per numero di soci ha celebrato le due decadi già trascorse dalla fusione delle storiche Casse Rurali e Artigiane di Vezza d’Alba, Gallo di Grinzane Cavour e Diano d’Alba.

Il traguardo dei 35 anni è stato raggiunto dalla Sistemi Cuneo Srl di Cuneo (soluzioni per l’informatica; premiato Alberto Agù), mentre erano quattro le aziende chiamate a intervenire in occasione dei loro primi 40 anni di attività. Si tratta della Mit.D Srl di Cuneo (automazione industriale; Andrea Desana e Roberta Massa), della BiEmmeDue Spa di Cherasco (generatori aria calda, deumidificatori professionali; con Marco Costamagna), della Abrigo Spa di Diano d’Alba (macchinari per l’industria; Angelo Abrigo e Daniela Figliolo) e del Gruppo Simplast Snc di Montà (lavorazione materie plastiche; presente con Vincenzo Lorenzin e famiglia).



Il ragguardevole obiettivo del mezzo secolo di storia è stato invece appannaggio della tipografia L’Artistica Savigliano Srl (presente con Elena Lorenzato, Marco Daniele) e della Ims Industrial Machining Solutions Srl di Sommariva del Bosco (macchine per l’industria; Alberto Aprà), superati per anzianità di ulteriori cinque anni dalla Normec Srl di Castagnito (equipaggiamenti per autobotti; con Vittorio Molino e Cardalami Cristina).



Sessant’anni di storia aziendale è il traguardo raggiunto invece dalla concessionaria auto Gino Spa di Cuneo (presente Ilario e Alessandrio Gono, Ellida Vernarecci) e dalla casa spumantiera Santero Spa di Santo Stefano Belbo.



Tra le realtà attive sin dai primi anni del Secondo Dopoguerra si segnalano le 70enni Ferrerolegno Spa di Magliano Alpi (serramenti in legno) – a ringraziare per il premio è intervenuta Ilaria Ferrero - e la Mondo Spa di Gallo d'Alba, multinazionale della gomma e plastica, intervenuta con Federico Stroppiana.



Ancor prima, rispettivamente a 80 e 90 anni, risalgono i primi passi compiuti dai fondatori di altri due conosciute aziende di casa nostra. Si tratta del salumificio Brizio Srl di Venasca (presente con Giovanni Brizio e Marina Ghigo) e della Bruno Srl di Mondovì (pavimenti in legno), chiamata a ritirare il premio con una rappresentanza interamente al femminile: Sara Bruno, Germana Gallarato, Elisa ed Elena Bruno.



In coda all’elenco tre compleanni davvero speciali. La famiglia Vigolungo di Canale – con in testa gli imprenditori Pietro ed Emilio – è stata festeggiata per il secolo di vita raggiunto dall’omonima società per la lavorazione del legno. Lo stesso ragguardevole traguardo raggiunto da un’altra importante realtà del settore bancario, la Banca Alpi Marittime di Carrù, presente alla cerimonia col presidente Giovanni Cappa e col direttore Piero Biagi.

Ancora più lusinghiero – ben 140 anni – il genetliaco celebrato da un altro istituto di credito, il cebano Banco di Credito P. Azzoaglio Spa, presente stamattina ad Alba con Erica Azzoaglio, esponente di quarta generazione della famiglia che tuttora tiene le redini della storica realtà bancaria di Ceva.



In coda, come accennato, il riconoscimento all’Aso "Santa Croce" di Cuneo, consegnato nelle mani del direttore generale Guido Bedogni, prima di lasciare spazio agli incontri e appuntamenti organizzati nell'ambito dell’evento "business to business" che ha coinvolto ben cento tra grandi aziende, Pmi e start up del territorio.

“Un momento pensato – ha spiegato il presidente Gola – per favorire la conoscenza, il confronto e la collaborazione tra le nostre aziende, perché il dialogo a tu per tu è fondamentale anche in un mondo digitale".