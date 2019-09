Dopo il successo alla Milano Fashion Week le "Iconic Bag" targate Miroglio invadono Alba (FOTOGALLERY)

Grande successo per Motivi, storico brand Miroglio, durante la Milano Fashion Week appena conclusa nel capoluogo lombardo.

L’operazione di "guerrilla marketing" che ha anticipato l’atteso arrivo nei negozi della "Iconic Bag", accessorio "must have" di stagione, ha reso accessibile ai milanesi e non solo la settimana più fashion della stagione.

Iconic Bag in formato maxi hanno infatti ispirato inediti "selfie" fuori dalle location più alla moda dell’evento milanese e creato grande attesa per l’arrivo del nuovo accessorio targato Miroglio.

Dopo Milano, le "Iconic Bag" si sono spostate ad Alba, città sede dello storico gruppo dell'abbigliamento donna, dove hanno suscitato la curiosità dei passanti e ispirato divertiti autoscatti sullo sfondo dei più suggestivi angoli del centro storico cittadino.