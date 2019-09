Fossano: presentato l’anno accademico dell’Unitrè

Apriranno il 1 ottobre prossimo le iscrizioni al 38° Anno Accademico dell’Unitrè di Fossano G.P. Bongioanni, fondata da Beppe Maiolino e cresciuta negli anni fino a contare circa 500 associati.

Come spiegato in conferenza stampa da Silvia Ghidinelli l’anno accademico porterà con sé, oltre a corsi e laboratori, anche svariati appuntamenti tra concerti, presentazioni di libri e mostre.

Alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico erano inoltre presenti il presidente dell’Unitrè Vitale Benedicti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano Gianfranco Mondino e Riccardo Stella.

Per iscriversi occorre avere 18 anni e non è necessario avere un titolo di studio pregresso. Quest’anno i corsi proposti saranno “Artisti del Rinascimento in Piemonte” con il Prof. Giovanni Vergano; “Astronomia” con Sergio Palazzo; “Capire il nostro tempo”, tenuto da diversi docenti a seconda dell’argomento trattato; “Chirurgia in Piemonte” con il dottor Giovanni Orsi; “Conoscere Fossano” a cura dell’Associazione Guide Culturali Cicerone; “Conservazione degli Alimenti” con il dottor Alessandro Prato; “Criminalistica” con il dott. Livio Sacco; “Diritto e Società” con il Prof. Elio Prato; “Egittologia” con il dott. Livio Sacco; “Farmacia naturale” con il dott. Mario Grasso; “Letteratura russa” con il Prof. Pier Giuseppe Pasero; “Medicina: la cura di sé” con il dott. Enzo Brizio; “Osteopatia” con la dottoressa Erika Martino; “Quale Europa” con il dott. Francesco Chittolina; “Racconti di viaggio” con Bruna Stecca; “Religioni Monoteista” a cura di diversi docenti; “Saperi e Sapori” a cura della professoressa Giuliana Casaccia Orsi; “Scienze” a cura del Dott. Gianni Formagnana; “Scrittori cuneesi” a cura del dottor Gianni Menardi; “Storia dell’Arte” a cura della dottoressa Silvana Cincotti e “Storia e filosofi” a cura del Prof. Paolo Burzio.

Sarà riproposto il corso di francese base e avanzato a cura della Professoressa Tina Lettieri Bertolino; di Inglese Base e 2° Livello a cura della dottoressa Cristina Bagnasco e di Inglese intermedio a cura della Professoressa Maria Cristina Bottero.

Anche i laboratori ripartiranno con entusiasmo: “Ago, filo e fantasia” a cura di Lanfranca Tortone con l’aiuto di Silvana Rossi; “Computer” con Pierluigi Turco supportato da Guido Muggiri e Giovanni Panero; danza con il maestro Marcelo Aulicio; Découpage con Eliana Longo; Disegno e pittura con la professoressa Barbara Villosio; Educazione Fisica con la professoressa Carla Antonelli; Espressioni Pittoriche con la professoressa Stefania Colonna; Moda e cucito con la maestra Aurelia Angeli, modellato con lo scultore Paolo Serrau; Piacere di leggere con Silvia Ghidinelli; ricamo con Irene Ballario e Yoga terapeutico con Rosanna Bruno.

A partire da ottobre riprenderanno anche i “Sabati con l’autore” in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Fossano. il primo appuntamento sarà con Gianni Farinetti il 26 ottobre per la presentazione del suo nuovo libro “La bella sconosciuta”. Gli incontri successivi, con cadenza mensile, saranno con don Pino Pellegrino; Franco Blandino e Gianni Ravera; Livio Secco e Pier Giuseppe Pasero.

Altri appuntamenti consolidati saranno quello del 27 gennaio con la “Giornata della Memoria” e quelli con i concerti che quest’anno vedranno le esibizioni di Raffaella Buzzi e la collaborazione della Fondazione Fossano Musica per una giornata dedicata a Puccini. Ci saranno poi mostre e convegni di cui si darà notizia nei prossimi mesi.