Garessio: servizio civile in biblioteca e doppia serata per la formazione fi guide volontarie

Nel salone consiliare di Garessio si terrà alle 17 di venerdì 27 settembre un incontro pubblico per la presentazione del progetto di servizio civile universale sul territorio: le domande dovranno essere inviate entro giovedì 10 ottobre.

Il progetto è denominato "Piccole biblioteche in rete" ed è attuato nell'ambito del patrimonio artistico e culturale (cura e conservazione biblioteche). Il referente comunale è Carla Chiappa (biblioteca@comune.<wbr></wbr>garessio.cn.it, 0174/805612).



Inoltre, come segnalano dal municipio, "una grande opportunità per i ragazzi, ma anche per chi ha tempo libero da dedicare alla propria comunità, sono le due serate di formazione per guide volontarie sulla storia e i beni culturali di Garessio, in programma venerdì 27 settembre e giovedì 3 ottobre alle 21.15 presso la sala del Consiglio comunale".