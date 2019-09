Grande festa per i 60 anni di fondazione dell’Adas di Sanfront (FOTO)

Le immagini delle iniziative per i 60 anni dell'Adas

L’appello dell’Adas – Associazione donatori autonomi di sangue – di Sanfront, che nello scorso fine settimana ha festeggiato i primi 60 anni di fondazione, ha riscosso grande successo.

Le iniziative per celebrare il grande traguardo, infatti, si sono trasformate, nello scorso fine settimana, in un’autentica festa di comunità. Livio Delfiore, capogruppo dei donatori sanfrontesi, traccia un bilancio, pienamente soddisfatto, per la risposta ottenuta nel corso degli appuntamenti messi a programma.

“La serata giovani di venerdì – racconta Delfiore – con concerto degli ‘Emergenza’ (cover di Vasco Rossi e Ligabue: ndr) organizzato in collaborazione con tutti giovani dell’Adas è andato benissimo. C’è stata un’enorme partecipazione, che ci ha resi molto soddisfatti”.

Alla giornata clou delle celebrazioni, domenica 22 settembre, hanno invece preso parte quasi tutti i 23 gruppi comunali che formano l’Adas Saluzzo Fidas. Accanto a loro, gagliardetti e labari di tutte le Associazioni che svolgono servizio sul territorio di Sanfront.

Accanto al direttivo dell’Adas sanfrontese, invece, Emidio Meirone, sindaco del paese e donatore attivo, premiato con la medaglia di bronzo per le sue prime 15 donazioni, Ferruccio Beltramo, presidente dell’Adas Saluzzo Fidas, il consigliere regionale Matteo Gagliasso e il senatore Mino Taricco.

La manifestazione è iniziata con il ritrovo all’Ospedale di Carità di corso Marconi. Molto apprezzato l’intervento, davanti alla struttura, della Banda musicale di Paesana, diretta dal maestro Aurelio Seimandi, che suonato diversi brani per gli ospiti della casa di riposo.

Da qui, poi, il corteo sino alla chiesa parrocchiale, la Santa Messa e, infine, sotto l’ala coperta (a causa delle condizioni meteo incerte) la premiazione della 90ina di donatori benemeriti e i discorsi delle autorità. Ha chiuso la densa mattinata il pranzo sociale nel magazzino comunale, con oltre 200 commensali.

“Desidero ringraziare in primis – chiosa Delfiore – tutti i donatori: senza di loro non ci sarebbe nulla, nessuna festa e nessuna premiazione.

Grazie anche a chi, a vario titolo, ci ha dato una mano per la buona riuscita della festa. Non faccio nomi particolari perché rischierei di dimenticare qualcuno. Ma il ringraziamento va a tutti, da chi si è occupato della parte più logistica a chi ha seguito i lavori più manuali. Davvero a tutti.

In particolare però ci tengo a ringraziare Suor Maria Grazia, la superiora dell’Ospedale di Carità e il personale della casa di riposo per il rinfresco offertoci al ritrovo.

Grazie anche alla madrina del gruppo, Paola Demaria, figlia del cavalier Giovanni Demaria fondatore dell’Adas Sanfront. Grazie inoltre all’Amministrazione comunale, al sindaco e ai dipendenti del Comune.

Infine, permettetemi il ringraziamento alla scuola materna e all’elementare, con le maestre, gli alunni e la dirigente, per la realizzazione dei lavori e dei disegni esposti nella mostra fotografica per i primi 60 anni dell’Adas, e per la presenza alla sfilata di domenica”.