Grande successo per il primo evento del Gruppo FAI Giovani Cuneo

Sabato 21 settembre, nella splendida cornice della storica Villa Bersezio a Passatore, a Cuneo il nascente Gruppo FAI Giovani Cuneo si è presentato, con grande successo, al pubblico intervenuto all’evento di lancio “Mistero a Villa Bersezio – Cena con Enigma”.

Un ottimo risultato – testimoniato dagli oltre centoventi visitatori accolti nelle quattro visite programmate – in parte preannunciato dal sold-out comunicato dagli organizzatori già prima dalla serata di debutto.

“Il nostro evento di presentazione – ha commentato Diana Andrea Galanti, Capo Gruppo FAI Giovani Cuneo – è stato una scommessa ambiziosa per un gruppo ancora in formazione. La costruzione di una proposta seducente, che riuscisse ad avvicinare i nostri coetanei ai temi della conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico culturale e ambientale italiano, ci ha ripagato con un grande calore da parte di tutti i visitatori presenti, a sorpresa non solo giovani!”.

Gli ospiti invitati hanno avuto la possibilità di partecipare ad una visita non convenzionale: un percorso teatrale che ha narrato, insieme alla storia del luogo, un enigma che i visitatori hanno potuto tentare di risolvere durante la cena servita nello splendido giardino all’italiana.

Il gruppo si è presentato, a fine serata, alla presenza degli esponenti regionali del Fondo Ambiente Italiano: Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI Cuneo e responsabile comunicazione FAI Piemonte e Valle d’Aosta; Emanuele Comoglio e Stefano Ettore, Rappresentanti dei Gruppi Giovani del Piemonte e della Valle d’Aosta; Silvia Cavallero, Property Manager del Castello della Manta, Bene FAI di riferimento della provincia di Cuneo, oltre ad esponenti dell’amministrazione comunale di Cuneo, patrocinatore dell’evento.

“I nostri giovani – ha dichiarato Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI Cuneo – hanno lavorato tantissimo su questo loro primo progetto, curando ogni particolare: dalla scrittura della sceneggiatura teatrale della visita alla ricerca degli abiti d'epoca con cui hanno accolto i visitatori per far provare loro l'esperienza di un vero salto nel tempo, dall'organizzazione della cena, agli intermezzi musicali e agli allestimenti scenografici e luminosi che hanno reso ancora più suggestivo questo bellissimo luogo… Un grande entusiasmo che, sono sicuro, coinvolgerà nel tempo altri giovani per far crescere il gruppo con i principi del FAI”.

I Gruppi FAI Giovani propongono un programma ricco d’iniziative, organizzando eventi pensati dai giovani per i giovani: tra le prossime proposte figurano le Giornate FAI d’Autunno che si terranno quest’anno sabato 12 e domenica 13 ottobre ed in cui, con il supporto della Delegazione FAI di Cuneo, saranno aperti beni speciali sul territorio.