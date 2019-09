Monastero di Vasco: mille euro dalla Fondazione CRC all'associazione sportiva dilettantistica

"Esprimo soddisfazione per il contributo ottenuto, anche perché dimostra ancora una volta che 'giocare in squadra' è sempre vincente ed è ormai consolidata consuetudine a Monastero di Vasco". Così Giuseppe Zarcone, primo cittadino del Comune monregalese, ha commentato la notizia della concessione di un contributo pari a mille euro in favore dell'associazione sportiva dilettantistica locale, inserito nell'ambito della sessione erogativa autunno/inverno 2019, della Fondazione CRC.

L'importo sarà speso per acquistare nuova attrezzatura sportiva e tecnica che verrà utilizzata nei diversi ambiti di intervento della stessa associazione, primo tra tutti la cura del campo da calcio sito nel Comune di Monastero di Vasco.

"L'aver ottenuto questo contributo, che può sembrare modesto ma che rappresenta un buon aiuto per una società sportiva dilettantistica, dimostra l'attenzione dell'amministrazione all'associazionismo presente in paese - ha commentato Pietro Danna, consigliere comunale e provinciale -. È stata un'ottima prova di lavoro comune, che, sono sicuro, si potrà ripetere in futuro". La domanda è stata presentata nel mese di giugno 2019, ricevendo il pronto supporto sia dell'amministrazione comunale, che comparteciperà al finanziamento, sia della Pro Loco di Monastero di Vasco, la quale ha dato il suo patrocinio all'iniziativa in questione.