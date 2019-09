Partecipate, per il Comune di Alba valgono una rendita del 9,63%

Un totale di 16.509.000 euro, poco più di 500 euro per ognuno dei circa 30mila residenti in città, anziani e bambini compresi. Tanto vale l’insieme delle partecipazioni che il Comune di Alba detiene in un’articolata galassia di società del settore pubblico e non solo.

A stimarlo l’assessore al Bilancio Bruno Ferrero, che nei giorni scorsi ha offerto il dato nella commissione finanze del Consiglio comunale, in preparazione dell’assemblea che questa sera, mercoledì 25 settembre, insieme a una variazione di bilancio da 850mila euro, dovrà licenziare il Documento Unico di Programmazione e il Piano Triennale delle Opere.



Tra i punti al vaglio dell’assemblea civica ci sarà infatti l’annuale ricognizione sulle cosiddette "partecipate", aziende delle quali il Comune detiene quote societarie o azionarie. Un elenco di ragioni sociali ancora decisamente nutrito, nonostante la normativa in materia – e in ultimo il disposto della cosiddetta "legge Madìa" – imponga da tempo alle amministrazione locali severe cure dimagranti degli impegni finanziari esterni alle proprie mura.



"Uscire dalle partecipate è spesso un’impresa improba – ha spiegato l’assessore Ferrero –, spesso nemmeno ti rispondono, oppure ci sono difficoltà legate al fatto che frequentemente si tratta di realtà in liquidazione. In certi casi siamo riusciti ad abbandonare la compagine sociale, come avvenuto nel caso dell’aeroporto di Levaldigi. In altri casi ci stiamo provando, ma è decisamente complicato".

È il caso quest’ultimo di Fingranda o della Langhe Roero Monferrato Scarl, che in questo senso seguirebbero le dismissioni già completate negli ultimi anni con nomi quali l’Enoteca Regionale del Roero di Canale, il Mercato Ortofrutticolo del Roero, sempre nella capitale del pesco, la Tanaro Servizi Acque e il consorzio Coincre (cremazioni).



Piedi ben saldi Alba li sta invece tenendo nella multiservizi Egea, di cui rappresenta il primo socio pubblico con una partecipazione superiore ai 3 milioni di euro, mentre appena inferiore – circa 2,5 milioni – è il valore della quota vantata dalla città all’interno del Coabser, il consorzio tra Comuni che si occupa della gestione rifiuti nell’area albese e braidese.



Quote mutate nell’ultimo anno, per effetto di fusioni o allargamento della platea dei soci, sono invece le partecipazioni albesi nella società di gestione delle acque Sisi – che ha incorporato le società Siiar e Sipi e nella quale Alba è passata dal precedente 41% all’attuale 22% – o nell’Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero, ora allargato al Monferrato e nel quale, con l’ingresso anche della Regione, Alba è passata dal 17% all’attuale 10%.



Quanto rendono tali partecipazioni al Comune? Secondo quanto riporta l’ultimo bilancio consolidato del Comune, un totale di 1,59 milioni di euro. Facendo due conti, decisamente approssimativi, una affatto malvagia rendita del 9,63%. Davvero non male.