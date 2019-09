Bra, appuntamento con l’Alzheimer Cafè venerdì 27 settembre

Appuntamento con l’Alzheimer Cafè a Bra venerdì 27 settembre, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso il Centro Incontro Comunale di via Montegrappa 1. Si tratta di un progetto sorto grazie all’Amministrazione cittadina, in collaborazione con l’Associazione La Cordata, per collocare l’ambito della malattia in una dimensione quotidiana e sostenibile.

Alzheimer Cafè è uno spazio gratuito e informale dedicato alle persone affette da declino cognitivo e ai loro cari. Gli ospiti saranno seguiti dalle psicologhe conduttrici, dottoresse Luisa Curti e Alessia Morelli, che spiccano per professionalità e impegno in questo percorso fatto di interventi riabilitativi, finalizzati a ridurre l’impatto della patologia. L’evento è caratterizzato dal clima di serenità e offre l’occasione ai familiari di confrontarsi e di ricevere spunti e consigli sulla gestione del paziente a domicilio. L’Alzheimer Cafè tornerà ancora nelle seguenti date: 11, 25 ottobre; 8, 22 novembre; 6, 13 dicembre; 10, 24 gennaio 2020; 7, 21 febbraio 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11.30.

L’iniziativa è una parentesi aperta e gratuita alla quale possono prendere parte le persone residenti nei Comuni di Bra, Cherasco, Ceresole d’Alba, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno e Verduno. Info scrivendo a: servizisociali.ambitobra@comune.bra.cn.it.