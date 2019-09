Caduto un pezzo di intonaco alla scuola dell’infanzia Rodari di Fossano: ripristino già eseguito e nessun rischio ulteriore

Nella notte tra ieri, martedì 24 settembre, e oggi si è staccato un pezzo di intonaco dal soffitto della scuola dell’infanzia Rodari di Fossano. Fortunatamente l’episodio è avvenuto nella notte quando la scuola era chiusa e i bambini non erano all’interno, ma è scattata immediatamente la macchina dei controlli tecnici.

“Il pezzo in questione è in un angolo del dormitorio – spiega il sindaco di Fossano Dario Tallone -, in un punto dove c’è la giuntura tra una trave e il muro in mattoni. È già stato riparato e attendiamo solo che l’intonaco asciughi per riaprire il dormitorio”.

Nella giornata di oggi, infatti è rimasto chiuso, sia per consentire il ripristino, sia per procedere con le verifiche del caso: “Oggi sono intervenuti gli ingegneri del collaudo e gli operai del comune che hanno già dato il benestare a riaprire non appena l’intonaco sarà asciutto. È stato verificato che l’edificio non ha problemi strutturali né bisogno di manutenzioni urgenti a parte quella eseguita questa mattina” ha aggiunto Tallone.

La scuola Rodari è un edificio relativamente nuovo: nel 2016, infatti, sono terminati gli interventi di ampliamento e di efficientamento energetico.

Le parole di Tallone sono dunque rassicuranti: non uno sfogliamento dell’intonaco dovuto a problemi strutturali, ma un danno superficiale e ormai arginato.