Cavallermaggiore, omicidio sulla SP20: condannato a 30 anni di carcere un amico della vittima

L’agguato avvenne nella notte del 26 giugno 2017 a Cavallermaggiore, lungo la SP20 verso Savigliano, all’altezza del parco acquatico “Le Cupole”. La vittima era Andrea Lucaj, 30 anni di origine albanesi che viveva in Toscana, morto dopo essere stato colpito con alcuni colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Bmw.

Sull’auto parcheggiata in una piazzola c’era anche un connazionale 25enne residente nel Torinese, rimasto lievemente ferito. Questi raccontò che la vittima doveva incontrare A.R, 23enne di origine albanese e residente nel Padovano. Il giovane oggi è stato condannato dal gup di Cuneo Emanuela Dufour a 30 anni reclusione per omicidio premeditato.

La Procura aveva chiesto l’ergastolo contestando l’omicidio e il tentato omicidio nonché la detenzione e porto d’armi. L’imputato ha potuto usufruire della concessione del rito abbreviato trattandosi di fatti commessi prima dell’entrata in vigore del DDL n.925, approvato lo scorso 2 aprile, che ha reso inapplicabile il giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, coordinati dal procuratore aggiunto Gabriella Viglione, i due erano stati avvicinati da due individui. L’agguato si consumò in poco meno di un minuto. Gli aggressori fecero fuoco con una pistola di grosso calibro e forse con un fucile. Poi la fuga per i campi di granoturco, facendo perdere le tracce.

Sull’auto fu trovato l’Iphone della vittima. Fu necessario un lungo e laborioso lavoro durato mesi per riuscire sbloccarlo. Preziose ai fini delle indagini che portarono a A.R., oltre alle immagini delle videocamere di sorveglianza del piazzale e le intercettazioni telefoniche, anche le tracce di dna dell’indagato su alcuni mozziconi di sigarette trovate sul bordo della strada e in alcune gocce di sangue.

Dopo essere stato estradato dall’Albania a gennaio di quest’anno, A.R. aveva solo ammesso che quella notte aveva un appuntamento con Lucaj per “chiarimenti” sulla fidanzata di questi, che in precedenza era già stata la ragazza di R.. e che altri due albanesi, incappucciati, li avevano raggiunti alla piazzola. Dopo il fatto, si sarebbe allontanato con loro sotto la minaccia di non parlare di quanto era accaduto. Secondo la Procura, però, il movente passionale non sarebbe stato il vero motivo dell’agguato.

Per i due presunti complici, a cui quali era stato contestato l’omicidio premeditato in concorso, non sono state invece raccolte prove sufficienti per il rinvio a giudizio.