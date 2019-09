Incidente nella notte a Murazzano: grave un uomo di 74 anni

E' stato trasportato dal 118 presso l'ospedale di Mondovi in codice rosso per un trauma addominale, l'uomo di 74 anni - M.C. di Grinzane Cavour - che è uscito di strada a Murazzano, dopo uno scontro con una altra vettura.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il 74enne che era rimasto incastrato tra le lamiere della sua macchina.

L'incidente è accaduto questa notte, immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dell'Emergenza sanitaria.

Singolare il modo in cui sono stati allertati i soccorsi: una delle due vetture coinvolte nello scontro, disponeva del servizio di immediato allarme in caso di sinitro, presso la centrale di raccolta della casa automobilistica della vettura incidentata che ha lanciato l'allarme alla sede più vicina. Che in questo caso era Varese: da qui la segnalazione è arrivata ai soccorritori cuneesi che si sono velocemente attivati.