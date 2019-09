Venerdì, in Cattedrale a Cuneo, l'ultimo saluto a Debora Di Corrado, stroncata da malore a 29 anni

Verranno celebrate venerdì pomeriggio, alle 14.30, nel Duomo di Cuneo, le esequie di Debora Di Corrado studentessa universitaria di appena 29 anni trovata morta in casa lunedì scorso, 23 settembre.

La camera ardente della donna verrà aperta non appena saranno espletati gli accertamenti di rito per stabilire le cause della morte.

Debora abitava con i genitori - papà Carmelo, finanziere e mamma Silvia Ferrara, dipendente della Camera di commercio - a Cuneo, in frazione Borgo San Giuseppe.

Stroncata da un malore, era appena tornata da un viaggio in Perù, dove era andata a trovare una sua amica. oltre ai genitori, lascia la sorella Roberta, medico a Cagliari.