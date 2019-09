A Cuneo scopri “La Cripta occulta dei Templari”

Tra le varie attività che si possono fare a Cuneo in questi mesi autunnali, molti scelgono di passare alcune ore in una Escape Room andando così a scoprire “un segreto” nascosto dall'ultimo Custode di una delle poche Cripte Templari ancora ignote all'umanità.

Ma cos’è realmente una Escape Room? La miglior definizione possiamo ottenerla da chi ha partecipate in prima persona: l’Escape Room è un’ora di assoluto divertimento!

Le Escape Room sono un tipo di gioco collettivo nelle quali le persone vengono fatte entrare e poi chiuse in una stanza; all’interno devono usare gli oggetti scovati nella stanza stessa per risolvere una serie di giochi di osservazione e logica, insieme ai propri amici devono trovare indizi e scoprire i retroscena della trama e alla fine … scappare. Tutto questo però in un tempo massimo di 60 minuti!

Escape Room Cuneo è perciò il gioco ideale per gruppi (da 4 a 8 persone) di adulti e bambini, in occasione di feste, compleanni, addi al celibato e al nubilato.

Alcune aziende svolgono attività di formazione con il proprio personale tramite le Escape Room, questo perché i dipendenti si ritrovano a mettere in atto tutte le qualità necessarie al miglioramento della perfomance lavorative del “gioco di squadra” senza nemmeno accorgersene.

L'obiettivo dell'avventura nella “La Cripta occulta dei Templari” è quello di stimolare la mente, l’intuito, la logica e, non da ultimo, il team building: la collaborazione tra tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per risolvere gli enigmi e completare con successo il gioco.

Molte società sportive utilizzano le Escape Room per migliorare l’affiatamento tra i componenti delle proprie squadre andando così a definire ruoli e compiti che, in un gioco di squadra strutturato e organizzato, permettono di raggiungere grandi traguardi.

La Nuova Escape Room di Cuneo chiamata “La Cripta occulta dei Templari” si trova a Cuneo, in via Savigliano 3 vicino al Teatro Toselli.

Per maggiori informazioni e prenotazioni visitare il sito http://www.escaperoomcuneo.com o telefonare al 389.4669909