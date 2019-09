Meno contante? Sì, ma con...tanti incentivi alla moneta elettronica

Su questo punto, questo mercoledì mattina in collegamento da Torino, è intervenuto nella trasmissione Agorà di Raitre, condotta da Serena Bortone, il Banchiere Europeo e scrittore Beppe Ghisolfi.

La sfida vera è prendere esempio, senza demonizzare il contante in sé, da Paesi europei come il Portogallo che hanno portato a diffondere la moneta elettronica spontaneamente, cioè collegandola a benefici fiscali come le maggiori deduzioni e detrazioni che scattano nella dichiarazione dei redditi quando i pagamenti alla cassa si realizzano elettronicamente.