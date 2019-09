Successo dell’Open Day presso le sedi di Confcommercio di Alba, Bra, Cuneo, Savigliano

Ha riscosso un ottimo successo l’evento di oggi, 25 settembre 2019, organizzato da Granda Lavoro, l’agenzia per il lavoro presso le sedi Confcommercio di Alba, Bra, Cuneo e Savigliano, durante il quale sono stati proposti i servizi offerti, le informazioni su incentivi ed agevolazioni per assunzioni, apprendistato, tirocini alla formazione, il “matching” per la ricerca e selezione del personale e l’accompagnamento nella ricerca del lavoro. Centinaia di disoccupati ed occupati in cerca di miglioramenti lavorativi hanno colloquiato con gli addetti, proposto le proprie esperienze, professionalità ed aspirazioni occupazionali.

Parimenti, le aziende in cerca di personale hanno potuto esporre le proprie offerte di occupazione, nella speranza di trovare il collaboratore o la collaboratrice più adatti.

“È stata – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – una giornata molto importante, gestita al meglio presso le sedi di Alba, Bra, Cuneo e Savigliano”.

“Lavoro ed occupazione - aggiunge Chiapella – sono priorità di Confcommercio e delle sedi territoriali e si pongono a disposizione delle aziende associate per aiutarle a trovare i collaboratori e le collaboratrici più adatte”.

“Si è trattato – interviene Livio Raballo, vice presidente di Granda Lavoro e direttore Confcommercio Savigliano - di un’importante opportunità che abbiamo potuto offrire alle aziende in cerca di lavoratori, che hanno potuto conoscere i servizi dell’Agenzia”.

“L’attività organizzata – conclude Raballo – declinata in laboratori, colloqui personalizzati, approfondimenti, attività didattiche, aiuto nella compilazione del curriculum vitæ hanno dimostrato la validità del sistema, sulla quale verranno fatte valutazioni per l’organizzazione di ulteriori momenti di incontro tra domanda ed offerta di lavoro”.

I numeri della giornata sono stati incoraggianti e dimostrano come l’attenzione e la personalizzazione dei rapporti sia con le imprese che con chi cerca lavoro sono la formula vincente di Granda Lavoro: 300 iscritti 240 partecipanti ai 16 laboratori realizzati 190 colloqui effettuati 14 aziende presenti In conclusione il presidente Chiapella aggiunge “l’aspetto che più ci ha colpito è stato il clima disteso e collaborativo che ha caratterizzato la giornata, su un tema sicuramente non facile dove il personale di Granda Lavoro ha saputo dare risposte precise e puntuali”.