A Racconigi si va "In viaggio con le parole": tutto pronto per la serata di letture e musiche proposta da Progetto Cantoregi

Un viaggio intorno al mondo attraverso le pagine di grandi autori classici e della contemporaneità. È la serata di letture e musica “In viaggio con le parole”, ideata da Progetto Cantoregi, che si svolgerà sabato 5 ottobre alle ore 21 a Racconigi (Chiesa di Santa Croce, via Morosini) durante la quale il Comune presenterà il programma 2019/20 dell’Università per le Tre Età.

“In viaggio con le parole” Si svilupperà attraverso letture da romanzi, saggi, poesie o poemi che hanno raccontato luoghi reali, ma anche immaginati, spazi geografici, ma anche mentali. Viaggi di avventura, realizzati per il piacere della novità e della scoperta; viaggi compiuti per comprendere paesi e popoli lontani; viaggi per conoscere se stessi; viaggi negli abissi più oscuri dell’umanità; viaggi di fantasia, per aderire alla realtà.

Una serata che farà viaggiare lo spettatore da una parte all’altra del globo con le parole di grandi maestri della letteratura internazionale che hanno saputo raccontare territori, paesi e città ognuno con la propria sensibilità e il proprio sguardo.

Tra le esplorazioni proposte, si passerà dal Portogallo di José Saramago (Viaggio in Portogallo) alla Patagonia di Bruce Chatwin (In Patagonia), dall’Oriente descritto dallo sguardo di Ryszard Kapuściński (In viaggio con Erodoto) agli Stati Uniti on the road di Jack Kerouac (Sulla Strada). Ma anche dalle profondità degli abissi dell’umanità e della disperazione raccontate da Louis-Ferdinand Céline (Viaggio al termine della notte), alle atmosfere tristemente apocalittiche di Cormac McCarthy (La strada). Fino al viaggio della baleniera Pequod in Moby Dick di Herman Melville, tra inquietudini e sogno.

La serata sarà presentata da Cristina Fenoglio, con letture da parte sua e di Fabio Ferrero, Elide Giordanengo, Vincenzo Leuzzi e Andrea Piovano. I brani musicali, scelti per essere in sintonia con i testi proposti, sono affidati alla voce della cantante Chiara Catrambone. Entrata libera, con rinfresco a fine serata. A inizio serata il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda e la consigliera delegata UniTre Giulia Porchietto porteranno i saluti al pubblico.

La responsabile del Centro culturale "Le Clarisse" Valeria Buscatti illustrerà il calendario degli appuntamenti dell’Università per le Tre Età 2019/2020.