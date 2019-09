Dai mobili al vinile: a Borgo San Dalmazzo palazzo Bertello si trasforma nel salone dell'antiquariato

La suggestione di un oggetto raro, l’emozione di portare a casa un pezzetto di storia o quella di scovare un mobile dal sapore di un tempo. Palazzo Bertello si prepara ad ospitare “C’era un volta in Bertello...”, il primo salone dell’antiquariato di Borgo San Dalmazzo, in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre. I visitatori troveranno tanti oggetti di antiquariato, dalla carta al vinile, dai mobili agli elementi di arredo, in uno spazio a ingresso libero aperto dalle 10 alle 19.

Una due giorni che permetterà ai visitatori di curiosare tra i numerosi stand allestiti per l’occasione nell’ex opificio borgarino, sede della tradizionale Fiera Fredda, cornice anche degli eventi di ottobre.

L’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo con il Comune di Borgo San Dalmazzo e il sostegno della Fondazione Crc, sta infatti preparando anche un altro evento che animerà in ottobre Palazzo Bertello. Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, infatti, arriverà a Borgo San Dalmazzo la prima “BeerTello Fest”: una vera festa, un appuntamento per gustare buona birra e cibo in compagnia, coinvolgendo un ampio pubblico. “BeerTello Fest” vuole unire la convivialità dettata dalla festa alla conoscenza di uno spazio tutto da vivere, con un programma ricco di musica in due serate ad ingresso libero.

“Palazzo Bertello è un ex istituto grafico che oggi si presta bene ad ospitare manifestazioni e momenti di incontro per la città, grazie anche ad un’ubicazione perfetta, in pieno centro – commenta Gian Paolo Beretta, sindaco di Borgo San Dalmazzo –. Un ottimo luogo dove far convogliare le persone non solo di Borgo San Dalmazzo ma anche delle vallate, rispondendo alle esigenze del territorio. Le manifestazioni organizzate al suo interno permettono infatti di far conoscere la struttura, di promuovere eventi di vario genere e coinvolgere un ampio pubblico”.

Intanto cresce l’attesa per la 450esima edizione della Fiera Fredda, in programma dal 4 all’8 dicembre a Borgo San Dalmazzo, con un ricco programma nel segno della tradizione.