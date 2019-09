Tanti eventi autunnali in alta Valle Tanaro tra settembre e ottobre (VIDEO)

Anche la Valle Tanaro sarà protagonista dell’autunno con una moltitudine di interessanti appuntamenti. Domenica 29, Ormea ospiterà la Sagra dei formaggi d’Alpeggio, evento che rievoca l’antica tradizione pastorale secondo la quale, verso la fine di settembre, i margari scendevano in paese a vendere il formaggio prodotto in alpeggio durante l’estate.



Nel centro storico cittadino, dalle ore 9, mercato dei formaggi d’alpeggio, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, degustazioni di formaggi e del burro di Ormea fatto sul momento (in ta birera). Sempre in settembre avranno il via le iniziative legate a “D’Acqua e di Ferro”, progetto grazie al quale i tracciati della linea ferroviaria di valle e del fiume Tanaro si trasformano nel fil rouge per la creazione di una rete culturale, naturalistica e gastronomica di ampio respiro. Il progetto racchiude in sé eventi culturali specifici quali “Terra Brigasca” (in programma il 13 settembre a Viozene di Ormea con la tavola rotonda “Ben arivai en tera Brigasca”), la mostra “Mondi Ammaccati” di Christian Costa e la tavola rotonda “Un mondo ammaccato.



I cambiamenti climatici e le nuove sfide del futuro” con la partecipazione, tra gli altri, del meteorologo televisivo Paolo Corazzon (21 settembre, ore 16, presso il Castello Rosso di Ceva), il tutto in seno alla Mostra Nazionale del Fungo di Ceva. Dopo il successo della prima edizione, torna poi anche quest’anno Profili d’Autore. Gente che viene, gente che va, gente che rimane, con numerosi appuntamenti lungo l’intero corso del Tanaro, da Bagnasco a Priola, da Garessio ad Alto, Ormea e Caprauna.



Per raggiungere la Val Tanaro in occasione di questi e dei molti altri appuntamenti a calendario, si potrà anche per il 2019 salire sul tradizionale treno storico che condurrà il 15 settembre da Torino a Ceva per la Mostra Nazionale del Fungo, Nucetto e Ormea (con trekking e visita libera), l’11 ottobre da Torino a Ormea e Garessio (riservato alle scuole), il 13 ottobre da Torino a Garessio in occasione della Castagna Garessina e l’8 dicembre con un treno a vapore di Natale diretto da Ceva ad Ormea.