Tre Valli Varesine: “un marchio e una corsa talmente autorevoli da radunare il meglio del meglio di questa terra”

“Organizzare qualcosa in più è difficile, organizzare meglio ancora di più” questo il commento di Beppe Saronni, quattro volte vincitore della celebre corsa, che ha fatto da cornice alla presentazione di una squadra istituzionale-economico-politico-sociale così compatta che, se fosse trasportata in tutti i settori, farebbe di Varese un territorio vincente sempre e ovunque.

La Tre Valli Varesine e tutti gli eventi della Binda ad essa collegati se sembrano ogni anno i migliori di sempre, l'anno dopo lo sono ancora di più. Miracoli di Renzo Oldani e della Binda ma anche di un marchio e di una corsa talmente autorevoli, identitari e inglobanti da radunare il meglio del meglio di questa terra. Tutti infatti sanno che, se la vedi dall'alto, la provincia di Varese appare per quello che, dal basso, spesso non riusciamo a vedere: magnifica e unica.

La presentazione della 99ª Tre Valli Varese-Trittico Lombardia di martedì 8 ottobre, legata a corse ed eventi del weekend che la precede, metterà in vetrina il territorio in tutto il mondo ed è un inno alla capacità di fare gruppo: si comincia con la quarta gran fondo del 5-6 ottobre che ha già più di mille iscritti, il 20% proveniente da ogni del globo.

Per l'edizione 2019 la Tre Valli partirà da Saronno e risalirà toccando tutta la provincia. Si arriverà quindi a Varese, fulcro tra l'altro della Gran Fondo. La Tre Valli è un riferimento per i grandi eventi ciclistici mondiali. Merito di chi da sempre ci mette passione, come la Binda, che fa grande lo sport e fa grande il Paese.

Anche Regione Lombardia, presente con il vice presidente Francesco Brianza, ha dato il suo contributo importante per Tre Valli e Gran Fondo. “la Tre Valli fa grandi i comuni e la provincia di Varese, che si mette ma, soprattutto, ci mette in vetrina a livello internazionale. Ci sono dietro tanto lavoro e tante difficoltà, ma viene fatto tutto al meglio. Ogni anno sembra di aver raggiunto il massimo, ma l’anno dopo c’è sempre una chicca in più, qualcosa di migliorato”.

Sabato 5 (a cronometro) e domenica 6 (in linea) si correrà la Gran Fondo con più di 1000 iscritti. In totale sono 22 le nazioni presenti: Inghilterra, Russia, Francia e Germania ma anche Usa, Brasile, Canada, Egitto.

Madrina dell'evento sarà Noemi Cantele, campionessa varesina non solo in bicicletta “Il connubio con una grande azienda come Giant esalta questo territorio. L'obiettivo è portare sempre più donne in bici. Il giorno prima della Gran Fondo faremo una pedalata in compagnia, un giro sul percorso finale della Gran Fondo: speriamo ci siano tante donne, sarà il battesimo per questa squadra”.

Tra le tante novità, quando terminerà la Gran Fondo ci sarà un evento nell’evento, una corsa podistica con tre tipi di percorso diversi organizzata da Campus Varese Runners. Tre i percorsi: una 10 chilometri cronometrata, una 10 e una 5 a passo liberostudiata per i parenti dei ciclisti per passare una bella giornata.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito http://www.trevallivaresine.com/tre-valli-varesine-2019/