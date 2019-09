L’appello del centro sinistra fossanese: “Salviamo la nostra biblioteca nel castello!”

“Salviamo la nostra biblioteca nel castello: partecipate numerosi sabato mattina!”. Ecco l’appello del centro sinistra ai fossanesi per incrementare la partecipazione anche da parte dei cittadini ai momenti di confronto tra forze politiche rappresentati, tra gli altri, dai Consigli Comunali.

Sabato mattina alle ore 9 è convocato il Consiglio Comunale presso la sala Barbero del Castello degli Acaja e il gruppo di minoranza costituito da Insieme per Fossano, Partito Democratico e Fossano Cresce ha presentato un’interpellanza per dibattere del paventato trasferimento della biblioteca dal castello ad altra sede, tuttora non annunciata formalmente, ma presumibilmente l’ex Mattatoio.

I dem fossanesi lanciano anche l’appello alla cittadinanza: “Invitiamo i fossanesi a partecipare sabato mattina al Consiglio Comunale per scongiurare il progetto del tutto insensato di sfrattare i libri dal nostro castello per trasferirli nell'ex-mattatoio(!) – si legge nella nota inviata alle testate e pubblicata sui canali social -. La Biblioteca nel cuore della Città, nel Castello degli Acaja è un vanto della nostra Fossano.

E' guardata dalle amministrazioni di numerose città d'Arte Italiane e straniere (che l'hanno visitata) come esempio virtuoso di utilizzo di un castello storico. Un utilizzo che consente ai giovani di studiare dentro mura storiche della nostra Fossano. Spostarla significa spendere (male) milioni di euro dei nostri soldi per lasciare nel castello (forse) un museo(!?). Di che cosa? E chi lo manterrà? E perché, con tutte le priorità di intervento che abbiamo a Fossano e in frazione, dobbiamo spendere 5 milioni di euro per spostare un servizio che funziona? Facciamo sentire la nostra voce contro chi ha deciso di sbaraccare un vanto per Fossano. Un luogo di cultura e di vita cittadina. Occorre muoversi”.

La vicenda del trasferimento della Biblioteca sta dividendo l’opinione pubblica cittadina tra quanti sostengono l’opportunità di trasferire la Biblioteca per trasformare il castello in un museo e quanti, al contrario, stanno manifestando il proprio dissenso, forte proprio dell’intenso utilizzo della biblioteca da parte dei cittadini e dell’impatto che i 145mila volumi a scaffalatura aperta hanno sui turisti in visita.