Ubi Banca, Chiara Gribaudo (PD) interroga il governo sul destino dei lavoratori

Oggi in Commissione lavoro la deputata Chiara Gribaudo ha interrogato in question time il Ministero del Lavoro sul destino dei 200 lavoratori di Ubi Banca che l’azienda vorrebbe esternalizzare presso due società americane attive nel settore dei servizi finanziari.

Fra questi, circa 40 apparterrebbero alla sede di Cuneo, dove il 13 settembre si è svolta una mobilitazione sindacale in contemporanea ad altre città d'Italia.

“In risposta alle nostre preoccupazioni il governo si è preso l’impegno di verificare cosa stia accadendo in Ubi Banca, per accertarsi che l’operazione di esternalizzazione non sia volta a mascherare futuri esuberi del gruppo. Ubi è il terzo gruppo bancario italiano e deve chiarire quale sia la logica alle spalle di questa scelta, che mette a rischio i diritti e soprattutto il posto di lavoro di tanti dipendenti” dichiara la Gribaudo dopo l’interrogazione.

“Sappiamo - aggiunge - che domani si terrà un tavolo in regione Piemonte, ma la questione ha carattere nazionale e dovrà essere seguita a un livello superiore. Continueremo a seguire la vicenda e non faremo mancare il nostro supporto ai lavoratori coinvolti”.