In Granda arriva "Aperilatte": appuntamenti sul territorio per promuovere l’allattamento al seno

In occasione della settimana Mondiale per l’allattamento materno, dal 1 al 7 ottobre, i professionisti del dipartimento Interaziendale Materno Infantile dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle e dell’ASL CN1 saranno impegnati in una campagna divulgativa per promuovere l’allattamento, accrescere la consapevolezza dei genitori, dei contesti familiari, sociali, lavorativi e istituzionali per facilitare e sostenere l’allattamento materno.

Saranno quattro gli incontri gratuiti sul territorio rivolti ai neo e/o futuri genitori, nonni, zii e amici per spiegare che l’allattamento è una prerogativa della madre ma, per avere maggiori possibilità di riuscita, richiede il sostegno di partner, familiari, colleghi e di tutta la comunità nel suo insieme. Tutti possono supportare questo processo.

Martedì 1 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 a Savigliano, presso il Consultorio famigliare (aula corsi), via Torino 137.

Giovedì 3 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 a Mondovì, presso il Consultorio famigliare (Ospedale Regina Montis Regalis), via San Rocchetto 99.

Martedì 8 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 a Cuneo, presso il Consultorio famigliare, via Carlo Boggio 14.

Giovedì 7 novembre dalle ore 17.30 alle 19 a Cuneo, presso il Micronido Aziendale “TATACLÒ”, Via Bongiovanni, 20; in collaborazione con la Cooperativa Insieme a Voi. Per questo incontro è richiesta l’iscrizione, telefonando al numero 0171.641784 o scrivendo al seguente indirizzo mail ligato.a@ospedale.cuneo.it

Lo slogan della Settimana dell’allattamento materno 2019 è “Potere ai genitori per favorire l’allattamento”. Estendere il sostegno a entrambi i genitori e aumentarne la consapevolezza è determinante affinché questi ultimi possano realizzare gli obiettivi che si prefiggono in tema di allattamento. L’allattamento infatti è un lavoro di squadra: per renderlo possibile, ognuno deve impegnarsi a proteggerlo, promuoverlo e sostenerlo (SAM 2019, http://mami.org/sam-2019/ ).