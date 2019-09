Venasca, è aperto il bando per il servizio civile volontario

Il Comune di Venasca, insieme con altri 58, fa parte del Consorzio Monviso Solidale, l’ente che si occupa di fornire prestazioni sociali alle fasce più fragili della popolazione. Per un totale di 50 posti disponibili per giovani fra 18 e 28 anni è aperto in questi giorni il bando per il servizio civile volontario.

50 posti, 50 occasioni per dedicare un anno della propria vita al servizio civile volontario. In questi giorni è aperto il bando per 4 progetti servizio civile:

Monviso Aggrega 2: volto a favorire l’inclusione sociale delle persone fragili ;

Monviso Assiste 2: che prevede l’assistenza domiciliare e l’affiancamento alle attività della vita quotidiana;

Monviso Educa 2: che propone attività educative rivolte ai minori ;

Monviso Strutture 2: nel quale i volontari si sperimenteranno nella relazione di aiuto all’interno di strutture diurne e residenziali

Questo bando è rivolto ai cittadini italiani o cittadini UE o non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che non abbiano riportato condanne, di età compresa fra i 18 e i 28 anni di età che abbiano interesse alla cosa pubblica, ai problemi della collettività, al futuro del paese a partire dal prossimo anno per 25 ore settimanali, su 5 giorni lavorativi con un rimborso mensile di € 433,80.

L’invito rivolto a tutti i giovani interessati è ad iscriversi entro il 10 ottobre 2019 esclusivamente on line. Per tutti i dettagli e le informazioni consultare il sito www.monviso.it. oppure rivolgersi all’Olp Barra Lucia, presso il municipio di Venasca.

“Abbiamo attivato questo servizio – dichiara il Sindaco Silvano Dovetta – a partire dal 2016 e si è rivelato un servizio molto utile alla comunità venaschese sia nel campo della scuola che nell’ambito civile che in quello della Parrocchia.

Invito caldamente tutti i giovani compresi nella fascia di età tra i 18 e i 28 anni a visionare il nuovo bando in pubblicazione e a meditare su questa possibilità che può essere un’ottima esperienza di lavoro e di vita. In questi giorni sta ancora operando nel nostro comune la volontaria Valentina Rosso che ringraziamo fin d’ora per il suo prezioso lavoro che terminerà il 10 dicembre 2019”.