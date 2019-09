Il “Fiore della Vita” dona un ecografo alla Pediatria di Savigliano

Nei giorni scorsi “Il Fiore della Vita” ha donato alla Pediatria dell’ospedale di Savigliano un ecografo di ultimissima generazione del valore di circa 40 mila euro.

“Strumento – spiega il direttore della struttura Luigi Besenzon – che supporta e in parte sostituisce un altro ecografo ormai datato. L’apparecchiatura sarà utilizzata soprattutto per le ecografie del bacino, reno-vescicali e cerebrali, sia sui neonati (sono circa 1200 all’anno i parti a Savigliano, ndr) sia a servizio dei degenti, con benefici sul lato della qualità e maggior rapidità della prestazione”.

Gianfranco Capello è il presidente del sodalizio, accompagnato per l’occasione dal vice, il saluzzese da Stefano Quaglia: “Siamo una organizzazione di volontariato che ha tra i suoi obiettivi soprattutto l’aiuto alle famiglie dei bambini ricoverati, che vivono momenti molto difficili e anche talvolta di disperazione. Tutto ciò che raccogliamo lo doniamo all’ospedale di Savigliano”.

Dalla sua nascita, nel 2012, ad oggi Il Fiore della Vita ha finanziato progetti di miglioramento del comfort (sono anche in programma lavori di raffrescamento del reparto) e di rinnovo apparecchiature, oltreché iniziative, come “Casa Anna”, per il sostegno delle famiglie che hanno bambini ricoverati nell’area oncologica.