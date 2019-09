A Briaglia la prima presentazione del romanzo "Favola imbandita" della giornalista Paola Gula

C’è tanta provincia di Cuneo in “Favola Imbandita”, il romanzo di Paola Gula edito da Golem Edizioni di Torino che esce in questi giorni e verrà per la prima volta presentato venerdì 27 settembre nel giardino del Ristorante Marsupino di Briaglia alle ore 18.30.

“Da Marsupino si svolge la prima scena del romanzo e mi fa piacere iniziare proprio da lì a presentare questo libro che è un sogno che si avvera - spiega Paola Gula -. Si tratta di una storia scritta alcuni anni fa con cui mi piaceva raccontare la nostra terra in un modo un po’ diverso dal solito”.

Tra le pagine di Favola Imbandita ci sono in effettiluoghi nascosti, poco conosciuti come i ciabot del Roeroe angoli remoti delle valli cuneesi, ma anche prodotti tipici e ristoranti tra cui si muove la protagonista Rosalinda, un’agguerrita giornalista del settore enogastronomico dalla doppia vita che a ogni passo si trova ad affrontare equivoci e colpi di scena.

La prefazione è affidata a Elisa Isoardi, conduttrice della Prova del Cuoco su Rai Uno con cui Paola Gula ha collaborato in qualità di giudice in cui si legge: “Paola non ha mai smesso di sorprendermi e lo ha fatto ancora una volta, in questo libro dove emerge un’immensa capacità da scrittrice professionista. Si tratta di un racconto acuto, ironico e, allo stesso tempo, anche romantico, in cui la protagonista, dopo varie vicissitudini, grazie alla curiosità e alla passione per il cibo,riesce a cambiare la sua vita e ad addolcire il suo carattere spigoloso. Lo trovo in alcuni tratti autobiografico”.

A Briaglia a parlare di Favola Imbandita ci saranno lo scrittore Massimo Tallone, il giornalista di Repubblica Marco Trabucco e l’attore Max Mao.

Seguiranno altre presentazioni: sabato 28 alle ore 21.00 presso la Società Operaia di Villanova Mondovì, giovedì 3 ottobre presso la Libreria l’Ippogrifo di Cuneo e giovedì 17 ottobre alle ore 19 presso Il Berlino di Ceva.