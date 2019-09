Bra: al via i lavori per il secondo lotto di copertura dei binari

Sono iniziati i lavori del sesto lotto di copertura dei binari della linea ferroviaria Bra-Alba, che porteranno alla realizzazione di quaranta nuovi parcheggi gratuiti. L’intervento, in programma nel tratto urbano compreso tra via Vittorio Veneto e via Coppa d’oro, nei pressi del ponte di via Isonzo, non comporterà modifiche alla viabilità né al servizio ferroviario e si concluderà in circa sei mesi.

Alcune lavorazioni verranno effettuate in assenza di elettrificazione della linea per ragioni di sicurezza e in orario notturno, proprio per non interferire con il traffico ferroviario sulla linea Bra-Alba. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici allo 0172.438346 – lavoripubblici@comune.bra.cn.it.