Cody e Shiro, cane e gatto... inseparabili!

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Neve, Axel, Cody e il gatto Shiro.

Neve è un incrocio pastore svizzero, di circa 2 anni, bellissimo e socievole con gli umani e i suoi simili. Molto tranquillo e obbediente, anche se con un carattere piuttosto forte. Adatto a chi ha un giardino o cortile perché molto bravo a controllare il suo territorio oppure a persona dinamica che voglia un compagno ideale per escursioni e camminate.

Axel è un bellissimo cucciolo di 7 mesi, taglia medio-piccola. Buono, dolce, tranquillo. Abituato in appartamento e al guinzaglio. Va d’accordo con i tutti i suoi simili con cui ama giocare e correre.

Cody e Shiro : questi 2 animali sono cresciuti insieme in appartamento, hanno circa 3 anni. Cody è un mix volpino – yorkshire, buonissimo e affettuoso. Shiro è un gatto tigrato europeo, castrato. Cerchiamo per loro urgentemente casa, possibilmente adozione di coppia, ma valutiamo anche adozione separata, purché ritrovino l’affetto di una famiglia.



Seguiteci su Facebook: @Anpa Alba Langheroero

Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492