Un successo la Festa Patronale di Santa Croce a Sommariva Perno

In occasione della festa patronale di Santa Croce, svoltasi nello scorso weekend a Sommariva Perno, sono stati festeggiati 220 anziani che hanno partecipato al pranzo insieme ad alcuni familiari e alla comunità a suon di musica.

Fino a qualche anno fa, durante la festa, si usava fare il pranzo a casa, l'abitudine è cambiata con le ultime amministrazioni, che hanno introdotto il pranzo in piazza, sostituendo un po' quello che si faceva in famiglia. "É stata una bella iniziativa, con un buon coinvolgimento di "diversamente giovani" come li chiamo io - commenta il sindaco di Sommariva Perno Walter Cornero - . Siamo orgogliosi di questa opportunità per la terza età condivisa con tutta Sommariva Perno".

Nella giornata di chiusura della festa Patronale, lunedì 23 settembre, organizzata dalla Pro Loco locale, dai volontari, in collaborazione con il Comune di Sommariva Perno, sono oltre 600 i commensali che hanno degustato "polenta e salsiccia" presso la tensostruttura del padiglione delle feste in piazza Europa.