A Rocca de' Baldi una giornata dedicata alla biodiversità

L’Associazione Rurale Italiana, il Centro Studi Museo “Augusto Doro”, il Comizio Agrario e Legambiente Cuneo organizzano presso il Castello di Rocca de’ Baldi, in piazza Pio VII , domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 9,30 una giornata dedicata alla biodiversità intitolata “CADIBIA, Casa diffusa della biodiversità agraria.

Nell’ambito degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite al numero 15 (Vita sulla Terra) si può leggere: "Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione".

Un obiettivo questo che ci vede coinvolti e consapevoli che occorre lavorare a tutti i livelli informativo, culturale-educativo, sociale e produttivo per perseguirlo. Tra i progetti che si stanno attuando in questi ultimi mesi vogliamo ricordarne alcuni che riteniamo particolarmente importanti.

Il ritorno della segale nelle nostre vallate. Le varietà locali di segale pur essendo molto dinamiche dal punto di vista genetico, sono bilanciate e in equilibrio con l’ambiente. Il loro impiego quindi consentirebbe il ritorno della coltura della segale in località e a quote montane dove la specie ormai è scomparsa. I vantaggi legati all’uso di varietà locali sarebbero molteplici. Nonostante la minore produttività, alcune varietà tradizionali presentano proprietà organolettiche superiori della granella che permetterebbero di ottenere prodotti finali di migliore qualità. I lunghi culmi della segale ne consentivano l’utilizzo per la costruzione dei tetti. Al giorno d’oggi, la produzione di paglie potrebbe venire riconvertita alla costruzione di coperture di tipo diverso, ad es. per la bioedilizia, permettendo di espandere l’utilizzo della segale in settori nuovi. Inoltre, nell’ottica di una promozione dell’uso consapevole e sostenibile del territorio montano e per il mantenimento della qualità dell’ambiente, il recupero delle varietà locali di segale è un utile strumento anche per tutelare l’agrobiodiversità.

La Milpa, orto collettivo. È la rigenerazione nel Comune di Piasco di un pezzo di terra che viene coltivato collettivamente da un gruppo di famiglie sottraendolo alla agroindustria intensiva e agrochimica, concedendo libertà di scelta produttiva e contribuendo alla salvaguardia della biodiversità. Gli Orti della Socialità.

Nel Centro diurno “L’Alveare” di Mondovì è in atto una sperimentazione che coniuga coltivazione della terra, conoscenza e valorizzazione della biodiversità con aspetti sociali e relazionali che vedano protagonisti gli ospiti del Centro insieme al territorio tutto. La sperimentazione oltre che dagli educatori e ospiti del Centro è promossa da un gruppo di associazioni tra cui la Cooperativa sociale Caracol, il Comizio Agrario, il CSSM, il Comune di Mondovì e il Parco naturale del Marguareis. CaDiBiA (Casa diffusa della biodiversità agraria). Un progetto che l’Associazione Rurale Italiana, il Comizio Agrario e Legambiente di Cuneo stanno promuovendo al fine di creare una rete di produttori agricoli e di uomini e donne interessati alla salvaguardia delle varietà ortofrutticole e cerealicole tradizionali nell’ambito della difesa e valorizzazione dell’ecosistema di cui facciamo parte.

IL PROGRAMMA

Ore 10: Saluti e introduzione;

Ore 10.15: Una Casa per la biodiversità del territorio- Roberto Schellino, Associazione Rurale Italiana;

Ore 10.45: Il ritorno della segale in montagna-Marco Mucciarelli, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università di Torino;

Ore 11.15: La Milpa, orto collettivo Walter Vassallo e Dulce Chan Cab, Associazione Tatawelo;

Ore 12: Gli Orti della Socialità Attilio Ianniello, Comizio Agrario di Mondovì;

Ore 12.30: Dialogo e approfondimento con il pubblico;

Ore 13.15: pranzo comunitario al sacco nel Parco del Castello.

Possibilità di un piatto di gnocchi all’Osteria del Castello (€ 5,00); ore 15-17. Esposizione e scambio di semi e piante a cura della Compagnia del giardino.