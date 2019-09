A Savigliano il mercato Campagna Amica di Coldiretti

I sapori genuini della terra, dal Cuneese all’Astigiano fino alla Liguria, domenica 29 settembre profumeranno il cuore di Savigliano, sotto l’egida di Coldiretti Campagna Amica. Per tutta la giornata in piazza Santarosa, in occasione della manifestazione “Mestieri a cielo aperto”, i produttori agricoli di Campagna Amica proporranno, sotto i gazebo gialli, una grande varietà di prodotti piemontesi e liguri, con la certezza della provenienza controllata.

Formaggi e trasformati di pecora, cosmetici al latte di pecora, miele, biscotti, pasta, cereali e farine, salumi, aglio di Caraglio, frutta e ortaggi di stagione, vino, olio, olive e acciughe. “Un’offerta variegata di produzioni, da quelle tipiche a quelle più peculiari - spiega Daniele Caffaro, segretario di Coldiretti Savigliano - che fa del mercato Campagna Amica una straordinaria occasione per apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Italy”.

Non mancherà l’opportunità per i visitatori, presso lo stand istituzionale Coldiretti, di partecipare con una firma alla petizione europea Eat Original-Scegli l’origine! promossa da Coldiretti e da altre Organizzazioni in 7 Paesi UE.

“Restano pochi giorni di tempo - ricorda Caffaro - per raccogliere le firme necessarie ad affermare in Europa il principio della trasparenza e dell’informazione al consumatore, contro il cibo anonimo e le frodi alimentari, a tutela della salute di tutti. Il sostegno di ogni cittadino è importante per chiedere con forza alla Commissione europea di approvare una normativa che rendi obbligatoria per tutti gli alimenti l’indicazione d’origine in etichetta”.