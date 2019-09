A ottobre i 40 anni della Cuneo-Nizza, Ugo Sturlese: "All'apertura c'erano 10mila persone. Bisogna salvare la Ferrovia delle Meraviglie"

“Alla celebrazione venga chi ha interessa a venire, gli altri stiano a casa: vedremo poi che fine farà la linea”: così ha tuonato martedì 24 settembre Ugo Sturlese nel corso della seconda sessione del consiglio comunale, lamentando la scarsa attenzione dei colleghi consiglieri.

Il tema, il vicino quarantennale della riapertura della Cuneo-Nizza, che si terrà in data 7 ottobre prossimo.

“Ricordo bene l’apertura di 40 anni fa – ha detto Sturlese – che ha raccolto 10mila persone tra cui diverse personalità politiche di alta caratura. Negli anni, però, la “Ferrovia delle Meraviglie” è stata dimenticata e trattata come una “linea secca”: la riduzione da otto a due delle coppie di treni decisa dalla Giunta Cota si è aggiunta alla totale mancanza di investimenti (tranne i 29 milioni di decreto “Sblocca Italia”)”.

I consiglieri di Cuneo per i Beni Comuni hanno chiesto al sindaco di attivarsi con la nuova Giunta regionale rispetto alla tematica e di organizzare iniziative di forte impatto in occasione del 6 ottobre. Sturlese ha anche aggiunto che presto si metterà di persona in contatto con Alberto Cirio per comprendere la posizione del presidente regionale.

Certo è – secondo i consiglieri – che si debba rivedere la convenzione internazionale tra Italia e Francia per la gestione della ferrovia in modo che sia più equa, aumentare le coppie di treni e la velocità di percorrenza.

Proprio nella giornata di ieri il sindaco Federico Borgna – non presente alla seconda serata di consiglio – ha raggiunto Roma per parlare delle diverse problematiche legate alla viabilità della provincia di Cuneo; secondo il consigliere Tiziana Revelli, poi, lunedì 23 settembre ha anche incontrato i parlamentari del territorio per chiedere loro di farsi portavoce della richiesta di ridefinizione della convenzione internazionale.

L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.