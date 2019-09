Ad Alba torna Albaland, il luna park più grande della provincia

Una grande festa, per un appuntamento ormai consolidato per la città di Alba, che si ripete ogni anno: con la venuta dell’autunno, ecco arrivare in città anche Albaland. A partire da venerdì 27 settembre, e fino a domenica 27 ottobre, piazza Medford si appresta a ospitare il parco divertimenti più grande della provincia, con 56 attrazioni per grandi e per piccini, a costituire un luna park davvero eccezionale.



A dare il via alla festa, il prestigioso “Street Food Festival”, evento gastronomico che per tre giorni (da venerdì 27 a domenica 29 settembre) vedrà la partecipazione di operatori specializzati che proporranno varie specialità culinarie a bordo dei loro particolarissimi “food truck”.



Imperdibili saranno poi i fuochi d’artificio, che accompagneranno questo speciale evento nella serata di sabato 28 settembre, dalle ore 22.30: uno spettacolo che si potrà godere ancora meglio a bordo di una delle giostre presenti in piazza, oppure assaporando una delle tante prelibatezze del Festival, come l’hamburger gourmet o lo gnocco fritto modenese, passando per fritture di pesce ligure, specialità al tartufo, lampredotto fiorentino e molto altro ancora.



Il parco Albaland rimarrà aperto tutti i giorni fino a domenica 27 ottobre, offrendo la possibilità di godere delle attrazioni presenti sfruttando la promozione “Tutte le giostre a 1 e 2 euro”, confermata tutte le domeniche mattina, dalle 10 alle 12.30, e tutti i mercoledì pomeriggio, dalle 16 alle 23. E, sempre in tema di promozioni, sabato 5 ottobre è in programma la “Festa dello studente”, con biglietti scontati e omaggio che verranno distribuiti presso le scuole di Alba.



Infine, altra tradizione consolidata, verrà riproposto il consueto momento di festa all’insegna della solidarietà e dell'inclusione sociale: protagonisti saranno gli ospiti dei centri diurni e delle strutture che accolgono persone con disabilità ad Alba e dintorni, Centro di Riabilitazione Ferrero in primis, che godranno gratuitamente delle diverse attrazioni di Albaland, concludendo l’appuntamento con una merenda offerta dai giostrai.

"Per noi è davvero un piacere proporre questa iniziativa, in un orario di chiusura al resto del pubblico, così da offrire ai ragazzi disabili un'esperienza piacevole e divertente in un contesto di sicurezza e tranquillità", affermano Patrick Bolognesi, Jarno Marro e Divier Cristiani, titolari di alcune attrazioni e organizzatori di eventi in Albaland.