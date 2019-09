Al castello di Racconigi la Fondazione CRT consegna i contributi per le nuove ambulanze e i nuovi pick-up di Protezione civile

500 volontari delle Associazioni che operano in collaborazione con l'emergeza sanitaria e della Protezione civile del Piemonte e Valle d’Aosta si raduneranno domani, venerdì 27 settembre, alle ore 11, alla Margaria del Castello di Racconigi per la “Giornata del Soccorso 2019” della Fondazione CRT.

Durante l’evento, nel quale interverrà il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia, saranno premiate le 56 associazioni vincitrici dei contributi della Fondazione CRT per l’acquisto di nuove autoambulanze e di veicoli pick up per il trasporto di persone e attrezzature.

Per l’occasione, saranno presenti anche numerosi sindaci dei Comuni con meno di 3mila abitanti cui la Fondazione CRT ha assegnato risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio contro alluvioni e frane.