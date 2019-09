Ale e Franz, Ambra, Umberto Orsini, Simone Cristicchi: la stagione teatrale di Mondovì raddoppia e diventa "vip" (VIDEO)

Umberto Orsini, Ale e Franz, Massimo Popolizio, Ambra Angiolini, Simone Cristicchi, Marco Paolini ed Enzo De Caro: sono questi i nomi "vip" che compongono la stagione teatrale 2019-2020 della città di Mondovì, in programma da novembre a marzo.

Sette spettacoli, quattro repliche, due formule di abbonamento e una serata-lancio per parlare anche al pubblico più giovane: un cartellone di grande qualità e varietà, proposto dall'amministrazione comunale grazie alla collaborazione con la Fondazione "Piemonte dal Vivo" e al contributo della Fondazione CRC, rappresentata alla conferenza stampa di giovedì 26 settembre dalle consigliere Elda Lombardi e Giuliana Turco.

"Con questo palinsesto - ha dichiarato Luca Olivieri, vicesindaco del capoluogo monregalese - è nostra intenzione abbassare l'età media del pubblico. In questi mesi tutti noi abbiamo svolto una mole incredibile di lavoro per giungere alla definizione di questa rosa di artisti che calcheranno il palcoscenico del 'Baretti', a mio avviso inadatto alle esigenze di una città come Mondovì (da tempo Olivieri è il primo fautore della nascita di un nuovo teatro cittadino, ndr)".

"Dal mio personale punto di vista - ha commentato Nadia Macis, portavoce della Fondazione "Piemonte dal Vivo" - è piacevole trovare amministrazioni come questa, che sappiano ancora dare un peso alla cultura teatrale. Per questa ragione abbiamo scelto di riproporre un esperimento andato già a buon fine con la sinergia fra i Comuni di Vercelli e Fontanetto Po".

In sostanza, è stato istituito un abbonamento plus in accordo con il teatro "Marenco" di Ceva, che consentirà agli spettatori cebani di assistere alla replica di tre spettacoli in doppia data a Mondovì a prezzo ridotto. "In questo modo - hanno asserito Olivieri e il sindaco, Paolo Adriano - si andrà quasi a raddoppiare il numero dei posti disponibili, per rispondere alle tante richieste avanzate dai monregalesi nelle ultime due stagioni. Il risultato ottenuto lo scorso anno (300 posti 'bruciati' in appena tre ore, ndr) indica che c'è tanta voglia di teatro e che il fascino dell'attore sul palcoscenico continua ad arrivare al pubblico. L'obiettivo, ora, resta quello di portare sempre più il teatro fra la gente, coinvolgendo in particolar modo i giovani e le famiglie: il calendario di questa stagione saprà certamente farlo al meglio".

GLI SPETTACOLI

Il genio e la follia di Ludwig Wittgenstein, la disperata epopea della famiglia Joad, lo strazio dell'esodo istriano e poi i cambiamenti climatici, l'ambiente, il bullismo, la scaramanzia, gli amori, le passioni intramontabili, i piccoli rancori quotidiani: dall'attualità più stringente alla commedia, fino ai grandi interrogativi dell'umanità, la stagione teatrale alle porte si preannuncia capace di scandagliare i più profondi sentimenti dell'animo umano, portando sul palco del "Baretti" alcuni tra i maggiori interpreti del teatro italiano. Tra le novità dell'anno, oltre ai big annunciati in precedenza, spicca l'appuntamento-lancio in programma mercoledì 9 ottobre alle 17, quando il chiostro del liceo "Vasco-Beccaria-Govone" ospiterà "Macbeth #unplugged", rivisitazione della celebre tragedia shakespeariana a cura di Davide Lorenzo Palla (ingresso libero). Altra novità, l'appendice finale (fuori abbonamento), che vedrà arrivare a Mondovì il colorato chapiteau del "MagdaClan", compagnia di circo contemporaneo under 35, con lo spettacolo "Emisfero", un omaggio all'uomo e ai suoi incredibili meccanismi, all'equilibrio quotidiano e al circo della vita.