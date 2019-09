Confindustria Cuneo e Polizia Postale unite da un protocollo d'intesa contro il "cyber crime"

"Aziende sane ma con una cultura digitale spesso immatura. C'è ancora poca consapevolezza di quanto sia insidiosa la rete, in un contesto che sarà sempre più digitalizzato". Questo quanto ha detto il presidente di Confindustria Mauro Gola all'atto della firma del protocollo d'intesa con la Polizia Postale di Piemonte e Valle d'Aosta.

Il fine del protocollo non è solo quello di creare una piattaforma privilegiata di comunicazione tra i due enti, ma anche e soprattutto quello di creare un percorso di formazione per le aziende del territorio, spesso non del tutto preparate a gestire i rischi del cyber crime. "L'asticella di protezione dei dati aziendali va alzata", ha ancora detto Gola.

Il protocollo è stato firmato dal presidente Gola e dalla dottoressa Fabiola Silvestri, dirigente del Comparto di Polizia Postale. Erano presenti la direttrice Giuliana Cirio, il questore Emanuele Ricifari e il suo vicario Paola Capozzi. La dottoresa Silvestri ha specificato che il protocollo è già stato firmato a Torino e Asti. Cuneo è la terza provincia a dotarsene. "Noi ci occupiamo della tutela delle infrastrutture critiche nazionali e di quelle sensibili del territorio. Tra queste c'è Confindustria con le sue aziende. Attiveremo una piattaforma di comunicazione privilegiata tra noi e loro per avvisare di eventuali virus e attacchi in corso. Ma faremo anche formazione, perché l'anello debole è quasi sempre il fattore umano e perché la sicurezza è un processo e non un prodotto".