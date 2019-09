Cuneo, tra i senzatetto del Movicentro anche stagionali della frutta: "Popolazione variegata, serve procedere con grande attenzione"

Proprio come ha ricordato il consigliere comunale Manuele Isoardi nel corso della seconda serata del consiglio comunale di Cuneo tenutasi martedì 24 settembre, nelle ultime settimane sui giornali della provincia si sono susseguite diverse segnalazioni di residenti relative ai senza tetto che occupano il sottopasso del Movicentro.

Non una novità, purtroppo. I consiglieri pentastellati e quelli di Cuneo per i Beni Comuni hanno sottolineato la presenza anche di alcuni stagionali della frutta, e chiesto come il Comune si stia attivando nell’ottica del risolvere la loro condizione. “La Giunta s’impegna in maniera importante per il sostegno alle persone in difficoltà, ma si può fare di più per gli stagionali della frutta”.

Ma ci sono davvero gli stagionali della frutta, tra gli occupanti del sottopasso? La consigliera Laura Peano sembra dubitarne: “Non sono persone assunte o assumibili, per quanto ne sappia io. È un problema vero, chi dorme sotto il Movicentro mette in difficoltà anche il resto della popolazione, e non vedo una vera soluzione oltre alla volontà e all’impegno dell’amministrazione. Serve un tavolo di lavoro”.

Secondo il vicesindaco Patrizia Manassero le persone presenti nel sottopasso sono sia italiane che straniere, alcuni senzatetto per scelta di vita, altri perché irregolari, altri ancora semplicemente di passaggio.

I lavoratori della frutta ci sono, sono molti, alcuni visitano la città da parecchi anni e sono regolarizzati con contratti stagionali o giornalieri. A Cuneo l’attività agricola risulta però frastagliata e diffusa più che altro nei comuni limitrofi, dispersiva, ed è indubbio che molti di coloro che si riuniscono al Movicentro lo facciano più che altro perché si conoscono.

“Quest’anno il dormitorio della CRI verrà aperto per un periodo di tempo superiore a quello normale ma in quel contesto è difficile gestire una popolazione così variegata” ha spiegato Manassero.

“Esistono due tavoli già al lavoro che vedono iscritte diverse associazioni, la Caritas e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e le associazioni di categoria – ha continuato il vicesindaco – ma destinare risorse a percorsi per tutti i senzatetto è impossibile: attualmente si riesce a seguirne circa quindici. Il Piano Periferie, comunque, ha stanziato fondi per il social housing e istituito un bando i cui risultati saranno resi pubblici a breve. Inoltre, stiamo iniziando un discorso fondato sulla cooperazione decentrata con un comune senegalese e con alcune attività di volontariato su suolo africano che lavorano per informare le persone sulla realtà della migrazione e sul ritorno degli stranieri in patria”.

A seguito delle risposte del vicesindaco i consiglieri pentastellati hanno ritirato l’ordine del giorno.