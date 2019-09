E' Maria Perla Pirra la nuova coordinatrice di Monviso giovani

Maria Perla Pirra, 26 anni - laureata in Scienze storiche, è la nuova coordinatrice di Monviso giovani, progetto nato due anni fa in seno all’associazione Monviso in movimento.

“Ringrazio tutto il gruppo per la fiducia accordata - commenta - . Sono felice di poter dare il mio contributo in un’ottica di continuità con quanto fin qui svolto, siamo al lavoro per proporre nuove iniziative di formazione dedicate ai giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo della politica o sono appena entrati a farne parte”.

Maria Perla subentra a Pietro Carluzzo, fondatore del progetto e da poco eletto Presidente della Consulta giovanile di Cuneo. “A Maria Perla vanno i miei migliori auguri di buon lavoro - spiega - . E’ stata un esperienza entusiasmante ed arricchente, in questi due anni abbiamo avuto contatti con centinaia di giovani e realizzato numerose iniziative formative e concrete grazie all’impegno di tutto il gruppo”.