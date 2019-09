Frabosa Soprana: un successo la giornata "Cuochi per un giorno" di Autismo Help

Domenica 22 settembre, presso l'Hotel Miramonti di Frabosa Soprana, 3 famiglie di Autismo Help Cuneo hanno vissuto una piacevolissima e rilassante giornata organizzata con competenza e maestria dalla Dottoressa Francesca Vinai da un’idea del vulcanico Luca Defilippi gestore del hotel, rispettivamente presidente e consigliere dell’associazione Attivamente onlus.

Giacomo, Michelangelo e Valentina sono diventati cuochi per un giorno sotto la sapiente guida dello chef Antonio Ezzelino, della chef pasticcera Giovanna e della loro brigata impastando e cucinando dei deliziosi gnocchi al pomodoro, polpette con piselli e crostatine di frutta.

Nel frattempo i genitori dei ragazzi sono stati accolti e coccolati nell’accogliente spa dell’hotel, appositamente riservata, dove hanno potuto rilassarsi in un percorso benessere e alla fine gustare un delizioso aperitivo gourmet ammirando il favoloso panorama delle montagne di Frabosa. A conclusione della fantastica giornata, cena tutti insieme con il menù preparato dai nostri ragazzi servito in modo impeccabile dal personale del hotel.

Un grande plauso a Luca, Antonio e tutto lo staff non solo per la bellissima esperienza che abbiamo vissuto ma soprattutto per la delicatezza e l'attenzione dimostrata nei confronti dei nostri ragazzi che si sono sentiti parte integrante della brigata.

A fine serata nel piacevole scambio di impressioni della giornata abbiamo costatato che ne siamo usciti tutti più ricchi; i ragazzi e i genitori contenti e soddisfatti della bella esperienza mentre lo staff dell’hotel piacevolmente sorpreso dalla verve e dalle competenze dei nostri giovani aspiranti cuochi! Un ringraziamento particolare va alla Dottoressa Vinai Francesca che con la competenza professionale che la distingue ha seguito i nostri ragazzi con grande e sincero spirito di abnegazione, e che in una frase riassume l’essenza di un momento di condivisione come questo: "Dobbiamo tanto a questi adulti speciali che ci insegnano a ragionare sulle parole che utilizziamo, ci insegnano la praticità, l’autenticità, ci insegnano che la felicità è nelle piccole cose".

Si ringrazia infine tutto lo staff dell’Hotel Miramonti che si è prestato gratuitamente all’esperimento e in particolare Luca DeFilippi che generosamente ha messo a disposizione la propria struttura e gli spazi utilizzati per quella che per noi famiglie è stata una bellissima e indimenticabile esperienza!