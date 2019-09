Clima, il discorso di Greta ai potenti del mondo riporta in piazza i giovani albesi

Puntano a replicare la grande adesione raccolta con la protesta del marzo scorso i giovani organizzatori della manifestazione che domani, venerdì 27 settembre, porterà anche ai piedi delle Langhe le istanze del terzo "Global Climate Strike", lo sciopero mondiale per il clima promosso dal movimento "Friday for Future", organizzazione spontanea nata sull’onda delle iniziative di protesta coraggiosamente intraprese dalla 16enne svedese Greta Thunberg.



In quella prima occasione (ne parlavamo qui, una seconda si era tenuta a maggio) la partecipazione da parte dei ragazzi provenienti da tutte le scuole superiori dell’Albese fu grande, al di là della discordanza di numeri coi quali la stessa venne salutata - tra le 3mila adesioni registrate dall’allora sindaco Maurizio Marello e le 800 indicate invece dalle forze dell’ordine.



Nel corso di questi sei mesi il movimento è però ancora cresciuto, anche sull’onda delle notizie relative alle tante emergenze climatiche che hanno intanto funestato diverse zone del pianeta (ma bastino, senza andare tanto lontano, i violenti nubifragi che con sempre maggiore frequenza colpiscono l’Albese), così come nell’opinione pubblica occidentale va crescendo la consapevolezza di una problematica per arginare la quale servono interventi radicali e soprattutto tempestivi.



In questa direzione vanno le richieste che arrivano da un movimento mondiale che, dopo la grande partecipazione già registrata con la prima data di venerdì 20 settembre, domani promette manifestazioni in oltre 170 Paesi del mondo, pronti a salutare i primi, incoraggianti risultati fatti registrare dal summit dell’Onu che appena lunedì scorso, 23 settembre, a New York, ha visto la paladina della lotta al surriscaldamento climatico sferzare i capi di Stato delle principali potenze mondiali, ottenendo l’adesione all’obiettivo emissioni zero entro il 2050 da 77 Paesi, 102 città e 93 imprese multinazionali del mondo.



Come già nel marzo scorso e ancora in maggio, tra le migliaia di piazze del "Global Climate Strike" ci sarà quindi anche Alba, questa volta con qualche modifica al cerimoniale rispetto al passato.



La manifestazione prenderà infatti le mosse da piazza del Duomo, dove il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9. Da qui partirà quindi un corteo che percorrerà l’intera via Maestra, farà tappa in piazza Michele Ferrero e, dopo esser salito sul cavalcavia ferroviario di corso Luigi Einaudi, si dirigerà in Zona H, sede di un sit-in che si protrarrà sino almeno alle 13.

Tra i temi che saranno argomento di discussione e approfondimento da parte dei giovani partecipanti, la raccolta firme che il Movimento Friday for Future Alba ha lanciato da poche ore sulla piattaforma Change.org (a questo indirizzo) per chiedere al Comune di Alba di "dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale nella Città" e di assumere una serie di conseguenti, precisi impegni politici in campo ambientale.



"Contiamo sulla partecipazione di tutti – dichiara Gioele Giachino, studente universitario, tra i promotori del movimento albese sin dai suoi albori –. Anche grazie alla grande mobilitazione giovanile di questi mesi il tema del cambiamento climatico è entrato nelle agende dei governi di tutto il mondo. Ma come promesso da Greta Thunberg ai capi di Stato delle principali potenze mondiali occorre non fermarsi e soprattutto vigilare affinché le promesse di oggi diventino quanto prima fatti concreti, realmente capaci di cambiare la rotta e salvare il pianeta".