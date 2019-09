Saluzzo, dopo anni di attesa al via il cantiere sulla Chiesa di San Giovanni

I ponteggi si monteranno a giorni, da lunedì 7 ottobre.

L’attesa stagione di interventi su San Giovanni, la chiesa simbolo del Marchesato, inizia con il lotto più urgente: il tetto dell’ edificio sacro, insieme al consolidamento e restauro conservativo del campanile a cui si aggiunge la parte esterna della Cappella marchionale, nell’abside.

L’operazione, annunciata in conferenza stampa dal vescovo Cristiano Bodo e illustrata da Sonia Damiano dell’Ufficio Beni Cultuali della Diocesi, avviene grazie al finanziamento della Cei (Conferenza episcopale italiana) che per San Giovanni ha stanziato 630 mila euro. Sempre per la chiesa il Comune di Saluzzo ha stanziato 25 mila euro l’anno, per 5 anni.

Per il restauro complessivo della cappella Marchionale si spera nel reperimento di ulteriori risorse da parte della Cei.

Il primo lotto del cantiere dovrebbe concludersi in primavera.

Notizie positive anche sul fronte del restauro delle parti pittoriche all’interno della chiesa. La Soprintendenza dei Beni archeologici e Belle Arti, aveva candidato il restauro dell’apparato pittorico su un bando del Ministero. Secondo quando annunciato sarebbero in arrivo 200 mila euro che consentirebbero l’avvio lavori su una porzione scelta del pacchetto proposto al finanziamento. Si tratterà di un cantiere ministeriale.

Il futuro terzo lotto riguarderà l’impianto di riscaldamento e quello elettrico Quest’ultimo, obsoleto con interruttori e apparecchiature posate direttamente sulle architetture, potrebbe essere finanziato con fondi delle casse comunali.

L’ impulso decisivo al via dei lavori attesi da anni, lo ha dato la risoluzione dell’annosa questione circa la proprietà della Chiesa, ora diventata a tutti gli effetti bene della Diocesi.

La proprietà era passata nei secoli dai Domenicani (1281), a famiglie nobiliari saluzzesi, ai servi di Maria, al Demanio, al Vescovo di Saluzzo.

Monsignor Cristiano Bodo, che aveva avuto esito positivo dall’ufficio giuridico della Cei circa il titolo formale di proprietà della Chiesa, aveva interpellato, ricevendo il loro generale assenso, gli eredi individuati delle famiglie Della Chiesa d’Isasca, della Chiesa di Benevello, Melano di Portula, Derossi e Pensa che acquistarono il convento con l’edificio sacro ad inizio ‘800, per sottrarli alla soppressione, dismettendoli poi nuovamente a favore dell’allora vescovo di Saluzzo Ferrero della Marmora.

Un passaggio però, di cui mancava la registrazione ufficiale e per il quale i discendenti interpellati dal vescovo, hanno confermato la volontà degli avi, nell’agosto del 2018.

La chiesa di San Giovanni è ora annessa alla parrocchia della Cattedrale retta dal canonico don Roberto Salomone.

Per quanto riguarda i lavori del Duomo, i ponteggi attualmente montati lungo la navata centrale, verranno rimossi indicativamente l’11 novembre e rimontati su un’altra porzione: la controfacciata che interessa le tre campate corrispondenti alla porta maggiore e alle due minori della Cattedrale. Un ponteggio dall’alto fino a terra per procedere al restauro delle parti pittoriche.

Per il Duomo : 375 mila euro il finanziamento Cei, 150 mila euro della Fondazione CrTorino , 20 della Fondazione CrCuneo e donazioni private. La campagna di raccolta fondi: “Il Duomo patrimonio di tutti: Adotta un metro quadro di decorazione pittorica” ha messo in evidenza il grande legame dei cittadini per la chiesa principale. Ad oggi sono stati raccolti oltre 47 mila euro, informa Sonia Damiano.

“Il rinnovamento delle due chiese sono opportunità per trasmettere in modo efficace alcuni contenuti essenziali della nostra identità cristiana – aveva sottolineato monsignor Bodo - I bellissimi affreschi delle nostre chiese erano vere e proprie catechesi. Erano la Bibbia dei poveri e semplici che occorre recuperare e portare all’attenzione della gente”.