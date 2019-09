Turismo: dal 1° ottobre i privati che affittano casa devono registrarsi al servizio della Regione Piemonte

Novità per i privati che affittano casa ai turisti, anche su piattaforme digitali e community market place come Airbnb e Booking.com, devono registrarsi e accreditarsi al servizio web delle ‘Locazioni Turistiche’ della Regione Piemonte a partire dal 1° ottobre 2019. Lo prevede la normativa regionale in vigore e lo ricorda l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che fornisce servizi di orientamento e assistenza anche ai locatori che già offrono ospitalità, o che hanno intenzione di affittare la loro abitazione. Per mettersi in regola gli affittuari hanno tempo fino al 31 dicembre 2019.

La normativa regionale prevede che gli affittuari privati debbano adeguarsi alla nuova procedura telematica entro fine anno. Si tratta di un’attività di censimento per l’acquisizione, da parte della Regione Piemonte, dei flussi turistici.

INFORMAZIONI E PROCEDURE

La procedura per registrarsi è semplice. Basta collegarsi al portale web della Regione http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/939-locazioni-turistiche. Il servizio è gratuito e si può accedere da computer, notebook, smartphone e tablet.

Per procedere alla comunicazione, si dovrà scaricare e compilare il modello LT_2018 (allegato H del r.r. 4/2018) disponibile in versione telematica, che consente di trasmettere la comunicazione direttamente al Comune di competenza. Tale comunicazione verrà restituita via e-mail al locatore (con allegato in pdf), completa del codice identificativo di riconoscimento (Cir) assegnato ad ogni immobile dichiarato. Il Cir dovrà essere conservato e segnalato sulle piattaforme dove vengono messi in affitto gli immobili. Successivamente il locatore riceverà le credenziali di accesso al servizio “Piemonte Dati Turismo” per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti (http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/931-piemonte-dati-turismo).

"Le locazioni ad uso turistico - spiega il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Luigi Barbero - sono un fenomeno in continua espansione e non ancora censito sul nostro territorio». «La Regione Piemonte - ricorda - è intervenuta in materia e ha incluso le locazioni turistiche nel testo di legge regionale relativo al comparto ricettivo extralberghiero, con l'obiettivo di conseguire non solo un efficace censimento, ma anche di creare un archivio informatico e raccogliere i flussi turistici generati a fini Istat".

L'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero fornisce informazioni e indicazioni per l’accesso al servizio regionale obbligatorio ed è a disposizione ai propri desk di Asti (piazza Alfieri 34 sotto i portici del palazzo della Provincia) e ad Alba (Piazza Risorgimento 2) o chiamando i numeri di telefono 0173.35833 - 0141.353034.